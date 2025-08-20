Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Συνεδρίασαν για την Ουκρανία μέσω τηλεδιάσκεψης οι στρατιωτικοί επικεφαλής των μελών του NATO
Συνεδρίασαν για την Ουκρανία μέσω τηλεδιάσκεψης οι στρατιωτικοί επικεφαλής των μελών του NATO
Είχαμε μια «εξαιρετική, ειλικρινή συζήτηση» σημείωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής της Συμμαχίας
Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ είχαν μια «εξαιρετική, ειλικρινή συζήτηση» κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με θέμα τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών γύρω από την σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής της συμμαχίας.
«Επιβεβαιώσαμε την υποστήριξη μας προς την Ουκρανία. Προτεραιότητα μας εξακολουθεί να είναι μια δίκαιη, αξιόπιστη και σταθερή ειρήνη» έγραψε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Νάυαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.
Αυτή ήταν μία από τις τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, χωρίς πάντως να ανακοινώνεται η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, οι αρχηγοί των αμυντικών δυνάμεων της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων χωρών» συναντήθηκαν αυτοπροσώπως στην Ουάσινγκτον.
Επιπλέον, το υπουργικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεδρίασε επίσης σήμερα για να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με τις διπλωματικές επαφές των τελευταίων δύο ημερών για την Ουκρανία.
