Συνεδρίασαν για την Ουκρανία μέσω τηλεδιάσκεψης οι στρατιωτικοί επικεφαλής των μελών του NATO
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία NATO

Συνεδρίασαν για την Ουκρανία μέσω τηλεδιάσκεψης οι στρατιωτικοί επικεφαλής των μελών του NATO

Είχαμε μια «εξαιρετική, ειλικρινή συζήτηση» σημείωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής της Συμμαχίας

Συνεδρίασαν για την Ουκρανία μέσω τηλεδιάσκεψης οι στρατιωτικοί επικεφαλής των μελών του NATO
Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ είχαν μια «εξαιρετική, ειλικρινή συζήτηση» κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με θέμα τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών γύρω από την σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής της συμμαχίας.

«Επιβεβαιώσαμε την υποστήριξη μας προς την Ουκρανία. Προτεραιότητα μας εξακολουθεί να είναι μια δίκαιη, αξιόπιστη και σταθερή ειρήνη» έγραψε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Νάυαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Αυτή ήταν μία από τις τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, χωρίς πάντως να ανακοινώνεται η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, οι αρχηγοί των αμυντικών δυνάμεων της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων χωρών» συναντήθηκαν αυτοπροσώπως στην Ουάσινγκτον.

Επιπλέον, το υπουργικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεδρίασε επίσης σήμερα για να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με τις διπλωματικές επαφές των τελευταίων δύο ημερών για την Ουκρανία.



Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του

Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης