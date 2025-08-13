Ρούτε μετά τη διάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων: Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Πούτιν

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαρκ Ρούτε Πόλεμος στην Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν

«Είμαστε ενωμένοι στην προσπάθειά μας να τερματίσουμε αυτόν τον τρομερό πόλεμο κατά της Ουκρανία» τόνισε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Πούτιν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά τη συμμετοχή του στη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Είμαστε ενωμένοι στην προσπάθειά μας να τερματίσουμε αυτόν τον τρομερό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Ρούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εκτιμώ την ηγεσία του Τραμπ και τη στενή συνεργασία με τους συμμάχους. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Πούτιν», είπε, αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα.



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε επίσης «πολύ καλή» τη διάσκεψη. «Ανταλλάξαμε απόψεις για την επικείμενη διμερή συνάντηση στην Αλάσκα. Σήμερα, η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα παραμείνουμε σε στενή συνεργασία. Κανείς δεν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».





