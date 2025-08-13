Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
Ρούτε μετά τη διάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων: Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Πούτιν
Ρούτε μετά τη διάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων: Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Πούτιν
«Είμαστε ενωμένοι στην προσπάθειά μας να τερματίσουμε αυτόν τον τρομερό πόλεμο κατά της Ουκρανία» τόνισε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ
«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Πούτιν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά τη συμμετοχή του στη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και Ευρωπαίους ηγέτες.
«Είμαστε ενωμένοι στην προσπάθειά μας να τερματίσουμε αυτόν τον τρομερό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Ρούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εκτιμώ την ηγεσία του Τραμπ και τη στενή συνεργασία με τους συμμάχους. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Πούτιν», είπε, αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε επίσης «πολύ καλή» τη διάσκεψη. «Ανταλλάξαμε απόψεις για την επικείμενη διμερή συνάντηση στην Αλάσκα. Σήμερα, η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα παραμείνουμε σε στενή συνεργασία. Κανείς δεν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
«Είμαστε ενωμένοι στην προσπάθειά μας να τερματίσουμε αυτόν τον τρομερό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Ρούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εκτιμώ την ηγεσία του Τραμπ και τη στενή συνεργασία με τους συμμάχους. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Πούτιν», είπε, αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα.
Great call with @POTUS, @ZelenskyyUA & European leaders ahead of President Trump’s meeting with Putin in Alaska. We are united in pushing to end to this terrible war against 🇺🇦 & achieve just and lasting peace. Appreciate @realDonaldTrump leadership & close coordination with…— Mark Rutte (@SecGenNATO) August 13, 2025
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε επίσης «πολύ καλή» τη διάσκεψη. «Ανταλλάξαμε απόψεις για την επικείμενη διμερή συνάντηση στην Αλάσκα. Σήμερα, η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα παραμείνουμε σε στενή συνεργασία. Κανείς δεν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025
We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.
Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.
We will remain in close coordination. Nobody…
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα