Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Τουρκία
Σπίτια και σταθμευμένα οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες ανάμεσα σε δέντρα που απανθρακώθηκαν
«Προληπτικά, 2.090 πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω θαλάσσιων και χερσαίων οδών», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο Εμέρ Τοραμάν, ο κυβερνήτης της Τσανάκαλε, διευκρινίζοντας ότι 77 άνθρωποι που εισέπνευσαν καπνούς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία όπου τους προσφέρονται φροντίδες.
#Çanakkale #Merkez #Çınarlı yangınına müdahale devam ediyor.— Ömer Toraman, Doç. Dr. (@omertoraman25) August 11, 2025
10 uçak, 9 helikopter ile havadan,
75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale ediliyor.
Riskli bölgelerden 2.090 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi.…
Çanakkale'deki yangın Kaz Dağları'na doğru ilerliyor.pic.twitter.com/5AHMq3YH9c— BPT (@bpthaber) August 11, 2025
Η φωτιά, που εξάπλωσαν βίαιοι ριπαίοι άνεμοι, σάρωσε κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο (περιοχή επίσης γνωστή με την ονομασία Δαρδανέλλια), πολυσύχναστο στενό, ανάμεσά τους το πολύ τουριστικό χωριό Γκουζάλγιαλι, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται θεαματικά τα καλοκαίρια.
🤝 Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz ile Çanakkale’de yaşanan üzücü yangınla mücadeleye destek veriyoruz.— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) August 11, 2025
Yerleşim birimlerine de etki eden yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyor, söndürme çalışmalarında görevli tüm ekiplere kolaylık… pic.twitter.com/wGlmE95p5Q
Στην κοινότητα αυτή σπίτια και σταθμευμένα οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες ανάμεσα σε δέντρα που απανθρακώθηκαν, σύμφωνα με οπτικό υλικό τουρκικών ΜΜΕ.
August 11, 2025
Çanakkale yangınından anlık: Havadan çekilen drone görüntüleri. pic.twitter.com/Dt8MOW8Yi1— Adem Metan (@AdemMetan) August 11, 2025
Η Τουρκία, που έζησε τον πιο καυτό Ιούλιο αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά δεδομένα πριν από 55 χρόνια, είναι αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με πελώριες πυρκαγιές. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες τον Ιούλιο στο δυτικό τμήμα της χώρας.
