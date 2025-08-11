Η Γκρέτα Τούνμπεργκ θα επιχειρήσει ξανά να φτάσει με πλοίο στη Γάζα – Μαζί της και η Σούζαν Σάραντον
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ θα επιχειρήσει ξανά να φτάσει με πλοίο στη Γάζα – Μαζί της και η Σούζαν Σάραντον
Θα ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου ακτιβιστές και διασημότητες από 44 χώρες
Ένας νέος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια θα αποπλεύσει από λιμάνια της Μεσογείου με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό», έκανε γνωστό την Κυριακή η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία θα συμμετάσχει στην αποστολή αυτή.
«Στις 31 Αυγούστου, αρχίζουμε την πιο μεγάλη απόπειρα που έχει γίνει ποτέ για να σπάσει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας, με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από την Ισπανία. Θα ενωθούμε με δεκάδες άλλα στις 4 Σεπτεμβρίου, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια», έγραψε στο Instagram η Σουηδή ακτιβίστρια.
Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, γιατροί, καλλιτέχνες -μεταξύ των οποίων η Αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, ο Σουηδός ηθοποιός Γκούσταφ Σκάρσγκορντ ή ο Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Κάνιγχαμ- καθώς και άλλοι προερχόμενοι από 44 χώρες θα συμμετάσχουν σ' αυτή την πρωτοβουλία με την ονομασία «Global Sumud Flotilla», σύμφωνα με τον ιστότοπο των οργανωτών.
Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των πλοίων που θα πλεύσουν προς τη Γάζα.
Τη νύχτα της 8ης προς την 9η Ιουνίου, το ιστιοφόρο Madleen, στο οποίο επέβαιναν 12 Γάλλοι, Γερμανοί, Βραζιλιάνοι, Τούρκοι, Σουηδοί, Ισπανοί και Γερμανοί, είχε ακινητοποιηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά της ακτής της Γάζας. Μετά τον έλεγχο που έγινε, οι επιβαίνοντες απελάθηκαν, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτησή τους.
Η «Global Sumud Flotilla» περιγράφεται στον ιστότοπό της ως μια «ανεξάρτητη» οργάνωση που «δεν συνδέεται με καμιά κυβέρνηση ούτε πολιτικό κόμμα».
«Στις 31 Αυγούστου, αρχίζουμε την πιο μεγάλη απόπειρα που έχει γίνει ποτέ για να σπάσει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας, με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από την Ισπανία. Θα ενωθούμε με δεκάδες άλλα στις 4 Σεπτεμβρίου, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια», έγραψε στο Instagram η Σουηδή ακτιβίστρια.
Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, γιατροί, καλλιτέχνες -μεταξύ των οποίων η Αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, ο Σουηδός ηθοποιός Γκούσταφ Σκάρσγκορντ ή ο Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Κάνιγχαμ- καθώς και άλλοι προερχόμενοι από 44 χώρες θα συμμετάσχουν σ' αυτή την πρωτοβουλία με την ονομασία «Global Sumud Flotilla», σύμφωνα με τον ιστότοπο των οργανωτών.
Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των πλοίων που θα πλεύσουν προς τη Γάζα.
Τη νύχτα της 8ης προς την 9η Ιουνίου, το ιστιοφόρο Madleen, στο οποίο επέβαιναν 12 Γάλλοι, Γερμανοί, Βραζιλιάνοι, Τούρκοι, Σουηδοί, Ισπανοί και Γερμανοί, είχε ακινητοποιηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά της ακτής της Γάζας. Μετά τον έλεγχο που έγινε, οι επιβαίνοντες απελάθηκαν, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτησή τους.
Η «Global Sumud Flotilla» περιγράφεται στον ιστότοπό της ως μια «ανεξάρτητη» οργάνωση που «δεν συνδέεται με καμιά κυβέρνηση ούτε πολιτικό κόμμα».
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα