Μεντβέντεφ: Οι Ευρωηλίθιοι προσπαθούν να εμποδίσουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τελειώσει τον πόλεμο
Μεντβέντεφ: Οι Ευρωηλίθιοι προσπαθούν να εμποδίσουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τελειώσει τον πόλεμο
Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, η Ουκρανία στρατολογεί εγκληματίες από τα καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού
Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί προσπαθούν να ματαιώσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο έχει φτάσει στο σημείο να προσλάβει δολοφόνους από λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών για να πολεμήσουν, δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά προκλητική γλώσσα.
«Ενώ οι Ευρωηλίθιοι προσπαθούν να εμποδίσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, το αγωνιώδες καθεστώς της Ουκρανίας πανικοβάλλεται και στρατολογεί τα πιο άθλια αποβράσματα της ανθρωπότητας στο μέτωπο. Έχει φτάσει στο επίπεδο των δολοφόνων από τα καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού, των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο από αναφορές και τηλεοπτικές σειρές για το έγκλημα των ναρκωτικών: «Clan del Golfo», «Sinaloa», «Jalisco Nueva Generacion» και άλλα», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εταιρεία Segurkol Ltd. από το Μεντεγίν ασχολείται με τη στρατολόγηση κακοποιών», αλλά οι μαχητές των καρτέλ ναρκωτικών είναι κακοί στρατιώτες. «Γι' αυτό οι στρατιώτες μας τους εξοντώνουν τόσο γρήγορα, που οι μεταφορείς δεν προλαβαίνουν να μαζέψουν τα φέρετρα όλων όσων δεν βρήκαν την ησυχία τους στο υγρό χώμα», σημείωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
«Ενώ οι Ευρωηλίθιοι προσπαθούν να εμποδίσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, το αγωνιώδες καθεστώς της Ουκρανίας πανικοβάλλεται και στρατολογεί τα πιο άθλια αποβράσματα της ανθρωπότητας στο μέτωπο. Έχει φτάσει στο επίπεδο των δολοφόνων από τα καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού, των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο από αναφορές και τηλεοπτικές σειρές για το έγκλημα των ναρκωτικών: «Clan del Golfo», «Sinaloa», «Jalisco Nueva Generacion» και άλλα», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εταιρεία Segurkol Ltd. από το Μεντεγίν ασχολείται με τη στρατολόγηση κακοποιών», αλλά οι μαχητές των καρτέλ ναρκωτικών είναι κακοί στρατιώτες. «Γι' αυτό οι στρατιώτες μας τους εξοντώνουν τόσο γρήγορα, που οι μεταφορείς δεν προλαβαίνουν να μαζέψουν τα φέρετρα όλων όσων δεν βρήκαν την ησυχία τους στο υγρό χώμα», σημείωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα