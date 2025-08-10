Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Γερμανία: Η πλειονότητα των πολιτών τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους
Γερμανία: Η πλειονότητα των πολιτών τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους
Σε δημοσκόπηση του Forsa Institute για λογαριασμό του περιοδικού Internationale Politik, το 54% των ερωτηθέντων απάντησε «Ναι» στο σχετικό ερώτημα
Η πλειονότητα των πολιτών στη Γερμανία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, μια κίνηση που επί του παρόντος απορρίπτει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Σε δημοσκόπηση του Forsa Institute για λογαριασμό του περιοδικού Internationale Politik, το 54% των ερωτηθέντων απάντησε «Ναι» στο ερώτημα: «Θα πρέπει η Γερμανία να αναγνωρίσει τώρα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος;». Το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο στην ιδέα αυτή. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στα τέλη Ιουλίου στη Γερμανία σε δείγμα 1.001 ανθρώπων.
Η στήριξη ήταν λίγο υψηλότερη στη ανατολική Γερμανία (59%) συγκριτικά με τη δυτική (53%). Είναι επίσης ιδιαιτέρως υψηλή στην ηλικιακή ομάδα 18 με 29 ετών (60%) και μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω (58%).
Μεταξύ των υποστηρικτών της παράταξης της Αριστεράς (Die Linke) το 85% είναι υπέρ της αναγνώρισης. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι επίσης υψηλό μεταξύ των ψηφοφόρων των Πρασίνων (66%) και των Σοσιαλδημοκρατών (52%).
Το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης είναι χαμηλότερο μεταξύ των υποστηρικτών της συντηρητικής συμμαχίας CDU/CSU, στο 48%, και της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στο 45%.
Η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να συμβιώνουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, θεωρεί ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι το τελευταίο βήμα στην ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω διαπραγμάτευσης.
Σχεδόν 150 από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρον ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή τον Σεπτέμβριο. Ο Καναδάς και η Βρετανία έχουν επίσης δεσμευθεί σε μια τέτοια αναγνώριση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Σε δημοσκόπηση του Forsa Institute για λογαριασμό του περιοδικού Internationale Politik, το 54% των ερωτηθέντων απάντησε «Ναι» στο ερώτημα: «Θα πρέπει η Γερμανία να αναγνωρίσει τώρα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος;». Το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο στην ιδέα αυτή. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στα τέλη Ιουλίου στη Γερμανία σε δείγμα 1.001 ανθρώπων.
Η στήριξη ήταν λίγο υψηλότερη στη ανατολική Γερμανία (59%) συγκριτικά με τη δυτική (53%). Είναι επίσης ιδιαιτέρως υψηλή στην ηλικιακή ομάδα 18 με 29 ετών (60%) και μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω (58%).
Μεταξύ των υποστηρικτών της παράταξης της Αριστεράς (Die Linke) το 85% είναι υπέρ της αναγνώρισης. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι επίσης υψηλό μεταξύ των ψηφοφόρων των Πρασίνων (66%) και των Σοσιαλδημοκρατών (52%).
Το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης είναι χαμηλότερο μεταξύ των υποστηρικτών της συντηρητικής συμμαχίας CDU/CSU, στο 48%, και της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στο 45%.
Η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να συμβιώνουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, θεωρεί ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι το τελευταίο βήμα στην ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω διαπραγμάτευσης.
Σχεδόν 150 από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρον ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή τον Σεπτέμβριο. Ο Καναδάς και η Βρετανία έχουν επίσης δεσμευθεί σε μια τέτοια αναγνώριση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες
Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα