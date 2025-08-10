Γερμανία: Η πλειονότητα των πολιτών τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Η πλειονότητα των πολιτών στητάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, μια κίνηση που επί του παρόντος απορρίπτει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.Σε δημοσκόπηση τουγια λογαριασμό του περιοδικού, το 54% των ερωτηθέντων απάντησε «» στο ερώτημα:. Το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο στην ιδέα αυτή. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στα τέλη Ιουλίου στη Γερμανία σε δείγμα 1.001 ανθρώπων.Η στήριξη ήταν λίγο υψηλότερη στη ανατολική Γερμανία (59%) συγκριτικά με τη δυτική (53%). Είναι επίσης ιδιαιτέρως υψηλή στην ηλικιακή ομάδα 18 με 29 ετών (60%) και μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω (58%).Μεταξύ των υποστηρικτών της παράταξης τηςτο 85% είναι υπέρ της αναγνώρισης. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι επίσης υψηλό μεταξύ των ψηφοφόρων των(66%) και των(52%).Το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης είναι χαμηλότερο μεταξύ των υποστηρικτών της συντηρητικής συμμαχίας, στο 48%, και της ακροδεξιάς παράταξης, στο 45%.Η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να συμβιώνουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, θεωρεί ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι το τελευταίο βήμα στην ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω διαπραγμάτευσης.Σχεδόν 150 από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη. Ο πρόεδροςανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή τον Σεπτέμβριο. Ο Καναδάς και η Βρετανία έχουν επίσης δεσμευθεί σε μια τέτοια αναγνώριση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.ΑΠΕ - ΜΠΕ