Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας χαρακτηρίζει «εκβιασμό» το πρόστιμο του Τραμπ στο δημόσιο πανεπιστήμιο της πολιτείας

Η κυβέρνηση έβαλε στο αρχείο έρευνες σε βάρος του Κολούμπια αφού δέχθηκε να καταβάλει πρόστιμο 221 εκατομμυρίων δολαρίων, και του Μπράουν αφού δέχθηκε να πληρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια. Αμφότερα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποδέχθηκαν επίσης άλλες απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για ελέγχους φοιτητών τους και των προγραμμάτων σπουδών τους. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Χάρβαρντ, το αρχαιότερο αμερικανικό πανεπιστήμιο.Ορισμένοι παρατηρητές προειδοποίησαν πως με τις συμφωνίες αυτές δημιουργήθηκε «καταστροφικό προηγούμενο» εν μέσω «αυταρχικής» ολομέτωπης επίθεσης της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ.