Εντυπωσιακές εικόνες: Υπερπολυτελές γιοτ Αμερικανού μεγιστάνα «στριμώχτηκε» σε κανάλι χωριού της Ολλανδίας

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν το πέρασμα της υπερπολυτελούςτου πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Starbucks,μέσα από το στενό κανάλι του ολλανδικού χωριού Woubrugge. Το γιγαντιαίο σκάφος μήκους 100 μέτρων διέσχισε τον οικισμό το πρωί της Τετάρτης (28/5) τραβώντας τα βλέμματα των κατοίκων.Η θαλαμηγός "Pi", αξίαςανήκει στον Αμερικανό επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο Χάουαρντ Σουλτς, ο οποίος διετέλεσε CEO της Starbucks σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1986–2000, 2008–2017 και 2022–2023). Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται στα 3,2 δισ. δολάρια.Σύμφωνα με την Daily Express, το σκάφος ξεχώριζε από μακριά, πάνω από τα σπίτια και τα καταστήματα του χωριού, ενώ συνοδευόταν από δύο βοηθητικά πλοία που το καθοδηγούσαν από την πλώρη και την πρύμνη.Η θαλαμηγός Pi δεν είναι ένα απλό σκάφος. Το 2019, απέσπασε δύο διακρίσεις στα World Superyacht Awards: "Motor Yacht of the Year" και "Best Displacement Motor Yacht Between 1,500GT and 1,999GT", με τους κριτές να επαινούν τον εξαιρετικό σχεδιασμό και την εντυπωσιακή εσωτερική διαρρύθμιση.Η θαλαμηγός διαθέτει σκάλα που συνδέει τα καταστρώματα, πολυτελείς χώρους υποδοχής με καναπέδες για οκτώ άτομα, καθώς και δυνατότητα φιλοξενίας έως 12 επισκεπτών σε έξι καμπίνες. Επιπλέον, μπορεί να στεγάσει 18 μέλη πληρώματος.