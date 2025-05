Φυλή του Αμαζονίου μήνυσε τους New York Times γιατί τους παρουσίασε σαν εθισμένους στο διαδικτυακό πορνό

Κλείσιμο

Αγωγή κατά των New York Times κατέθεσε φυλή του Αμαζονίου σχετικά με ρεπορτάζ για την πρόσβαση της κοινότητας στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Όπως ισχυρίζεται η φυλή, το ρεπορτάζ άφηνε να εννοηθεί ότι τα μέλη της φυλής -ακόμη και ανήλικοι-Η αγωγή για δυσφήμιση αναφέρει ότι το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας παρουσίασε τηως «ανίκανη να διαχειριστεί τη βασική έκθεση στο Διαδίκτυο» ενώ ανέδειξε ισχυρισμούς ότι η νεολαία της φυλής «είχε πέσει με τα μούτρα στην πορνογραφία».Κατονομάζονται ακόμη το TMZ και το Yahoo, αναφέροντας ότι τα ρεπορτάζ τους «χλεύαζαν τη νεολαία» της φυλής και «παραποιούσαν τις παραδόσεις της».Οι Μαρούμπο, που αριθμούν περίπου 2.000 μέλη,Από την πλευρά τους οι New York Times δηλώνουν ότι το ρεπορτάζ τους δεν έλεγε ότι κάποιο από τα μέλη της φυλής ήταν εθισμένο στο πορνό Το ρεπορτάζ, όπως αναφέρει το BBC , δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2024, την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου από την SpaceX του Έλον Μασκ.Ανέφερε ότι η φυλή «ήδη αντιμετώπιζε τις ίδιες προκλήσεις που ταλαιπωρούν τα αμερικανικά νοικοκυριά εδώ και χρόνια». Ποιες είναι αυτές; «». Προσθέτει ότι ένας από τους ηγέτες της κοινότητας (που επέκρινε τη χρήση του Διαδικτύου) είχε ακούσει και για «πιο επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά» από νεαρούς άνδρες.Το ρεπορτάζ αναμετέδωσαν και άλλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατά την αγωγή, υπερτόνισαν τις αναφορές για τον «εθισμό στο πορνό». Για αυτό και μια εβδομάδα αργότερα, οι New York Times δημοσίευσαν νέο ρεπορτάζ με τίτλο «Όχι, μια απομακρυσμένη φυλή του Αμαζονίου δεν εθίστηκε στο πορνό».Οι εναγόμενοι λένε τώρα ότι το αρχικό άρθρο των New York Times τροφοδότησε «μια παγκόσμια καταιγίδα στα μέσα ενημέρωσης» που υπέβαλε τα μέλη της φυλής «σε ταπείνωση, παρενόχληση και ανεπανόρθωτη βλάβη της φήμης και της ασφάλειάς τους».