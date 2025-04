Ποιους επηρεάζουν οι δασμοί 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δασμοί και στα τουρκικά ανταλλακτικά



Η Mercedes-Benz: AlabamaΗ Volkswagen: Chattanooga, TennesseeΗ Volvo: South CarolinaΚαι φυσικά η Tesla: Καλιφόρνια, Τέξας (Gigafactory)Η Τουρκία διατηρεί σημαντική παρουσία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω των εξαγωγών κυρίως ανταλλακτικών οχημάτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομία της χώρας.​ Το 2024,. ​Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάχθηκαν στην ένατη θέση μεταξύ των κορυφαίων αγορών εξαγωγής της Τουρκίας για την αυτοκινητοβιομηχανία το 2024, με εξαγωγές ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια:​- 2020: 951 εκατομμύρια δολάρια​- 2021: 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια​- 2022: 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια​- 2023: 1 δισεκατομμύριο δολάρια​- 2024: 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια​Η πλειονότητα των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά ανταλλακτικά και εξαρτήματα οχημάτων., αντιπροσωπεύοντας σημαντικό μέρος των συνολικών εξαγωγών στον τομέα αυτό. ​ Οι δασμοί 25% των Ηνωμένων Πολιτειών στις εισαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις τουρκικές εξαγωγές, ιδιαίτερα στον τομέα των ανταλλακτικών, όπου η Τουρκία έχει σημαντική παρουσία. Οι επιπλέον δασμοί θα αυξήσουν το κόστος για τις τουρκικές εταιρείες, καθιστώντας τα προϊόντα τους λιγότερο ανταγωνιστικά στην αμερικανική αγορά.Η Volkswagen of America, σε απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τράμπ, σχεδιάζει την επιβολή πρόσθετουστα οχήματα που συναρμολογούνται εκτός ΗΠΑ.Παράλληλα, η εταιρεία ανέστειλε τις σιδηροδρομικές μεταφορές οχημάτων από το Μεξικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα προς τους αντιπροσώπους της. ​Η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει ότι οι αλλαγές στους δασμούς των ΗΠΑ θα επηρεάσουν την τιμολόγηση των οχημάτων που εισάγονται από το Μεξικό και την Ευρώπη από τις 3 Απριλίου. Το υπόμνημα, αναφέρει ότι η παραγωγή στο εργοστάσιο συναρμολόγησης της εταιρείας στην Τσατανούγκα θα επηρεαστεί επίσης, χωρίς να διευκρινίζεται περαιτέρω. ​Η VW κατασκευάζειτο compact sedan Jetta, το μικρομεσαίο crossover Taos και το compact crossover Tiguan. Το Tiguan είναι ιστορικά το εμπορικότερο μοντέλο της VW στις ΗΠΑ και ανασχεδιάστηκε για το έτος μοντέλου 2025. Οι πωλήσεις του Jetta και του Taos αυξήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο. ​Εκπρόσωπος της VW δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αξιολογεί τον αντίκτυπο ανά όχημα και δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις για την τιμολόγηση, η οποία θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως το πακέτο εξοπλισμού ενός οχήματος. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, αλλά οι αξιωματούχοι της VW αναγνωρίζουν ότι οι δασμοί έχουν προκαλέσει ανησυχία στους αντιπροσώπους και τους καταναλωτές. ​Οι αντιπρόσωποι της VW έχουν ένα απόθεμα καινούργιων οχημάτων 50 έως 60 ημερών, κοντά στο επίπεδο που συνήθως επιδιώκει να έχει η μάρκα. «Έχουμε κατά νου τα συμφέροντα των αντιπροσώπων και των πελατών μας και μόλις ποσοτικοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην επιχείρηση, θα μοιραστούμε τη στρατηγική μας με τους αντιπροσώπους μας», ανέφερε εκπρόσωπος της VW σε δήλωσή του. ​Η VW διέκοψε προσωρινά τις σιδηροδρομικές μεταφορές από το Μεξικό, αλλά δήλωσε ότι οι μεταφορές με πλοία από το εργοστάσιο στην Πουέμπλα, καθώς και από την Ευρώπη, συνεχίζονται κανονικά. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό των μοντέλων VW που παράγονται και διανέμονται εκτός Μεξικού. ​Όμως, κάθε όχημα που παραδίδεται στα λιμάνια των ΗΠΑ μετά την επιβολή των δασμών θα κρατείται στο λιμάνι και δεν θα τιμολογείται και δεν θα παραδίδεται στους εμπόρους βραχυπρόθεσμα. ​Η VW κατασκευάζει τα μεγάλα crossover Atlas και Atlas Cross Sport στο Τενεσί, μαζί με το ηλεκτρικό compact crossover ID4. Δύο μοντέλα της VW εισάγονται από «Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε κανένα όχημα που θα διατεθεί στους αντιπροσώπους στις αρχές Απριλίου δεν θα προστεθεί το τέλος», αναφέρεται στο υπόμνημα. Η VW σχεδιάζει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα κατανομής οχημάτων σε δύο φάσεις τον Απρίλιο. Στον πρώτο κύκλο, που θα ξεκινήσει στις 7-8 Απριλίου, τα οχή ματα που δεν επηρεάζονται από τους δασμούς θα έχουν κανονική τιμολόγηση χωρίς πρόσθετα τέλη εισαγωγής. Στον δεύτερο κύκλο, που αναμένεται να ξεκινήσει στις 22-23 Απριλίου, τα οχήματα που ενδέχεται να επηρεαστούν θα περιλαμβάνουν το νέο τέλος εισαγωγής, σύμφωνα πάντα με το υπόμνημα της Volkswagen προς το δίκτυο αντιπροσώπων της.Η εταιρεία αναφέρει ότι οι πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό του νέου τέλους και τα μοντέλα που θα το φέρουν, θα δοθούν πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης κατανομής, έτσι ώστε οι αντιπρόσωποι να είναι έτοιμοι να διαχειριστούν την επικοινωνία με τους πελάτες τους.Έντονη κινητικότητα χαρακτήρισε τις πωλήσεις αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες το, καθώς οι καταναλωτές έσπευσαν να προλάβουν τις επερχόμενες αυξήσεις στις τιμές λόγω των δασμών 25% που πρόκειται να επιβληθούν από τις 3 Απριλίου σε όλα τα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά.Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν συνολικά 3.835.000 πωλήσεις νέων οχημάτων στις ΗΠΑ, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο εποχικά προσαρμοσμένος, ετησιοποιημένος ρυθμός πωλήσεων (SAAR) τον Μάρτιο ανήλθε στα 17,8 εκατομμύρια, ο υψηλότερος από το 2021, σύμφωνα με την GlobalData.General Motors: 690.339 πωλήσεις (+17%)Τoyota Motor North America: 570.269 πωλήσεις (+0,9%)Lexus: 83.043 πωλήσεις (+5,8%)Ford Motor Co.: 508.083 πωλήσεις (-1,3%)Stellantis: 332.540 πωλήσεις (-12%)Honda Motor Co.: 351.577 πωλήσεις (+5,3%)Nissan Group (μαζί με Infiniti): 267.085 πωλήσεις (+5,7%)Hyundai Motor America: 203.554 πωλήσεις (+10%)Kia America: 198.850 πωλήσεις (+11%)Subaru of America: 166.957 πωλήσεις (+9,1%)Volkswagen: 87.915 πωλήσεις (+6%)Τesla: 140.000 (εκτίμηση για ΗΠΑ, -5,6%)Rivian: 8.640 πωλήσεις (-36%), που είδε άνοδο χάρη σε ισχυρά SUV και ηλεκτρικά μοντέλα, η Kia και η Hyundai που κατέγραψαν ρεκόρ πωλήσεων, αλλά και η Honda, με τις υβριδικές και τις νέες ηλεκτρικές προτάσεις της να ενισχύουν τη δυναμική της.που είδε την πρώτη της σοβαρή κάμψη από την πανδημία και η Rivian με μείωση 36% λόγω περιορισμών παραγωγής και εξωτερικών παραγόντων (πυρκαγιές στο LA). Η Stellantis συνέχισε την πτωτική της πορεία, καταγράφοντας την έβδομη διαδοχική τριμηνιαία κάμψη.Η αβεβαιότητα λόγω των δασμών ώθησε τις εταιρείες να γεμίσουν αποθήκες και αντιπροσωπείες, ενώ μοντέλα εισαγωγής όπως η Mercedes GLA ίσως αποσυρθούν από την αγορά. Η στρατηγική των εταιρειών αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 3 Απριλίου, με αναμενόμενες προσαρμογές τιμών και αλλαγές στα μοντέλα που προσφέρονται στις ΗΠΑ.