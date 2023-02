Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες απεγκλωβίζουν τετράποδα από τα συντρίμμια - Βίντεο και φωτογραφίες

Στα θαύματα ζωής κάτω από τα συντρίμμια εναποθέτει τις ελπίδες του ολόκληρος ο πλανήτης, με τους διασώστες να αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές του έργου αναζήτησης μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Τουρκία . Δάκρυα, συγκίνηση και ανακούφιση, το τρίπτυχο των εκδηλώσεων και συναισθημάτων που επικρατεί τις τελευταίες ώρες με τις ιστορίες όσων ανασύρθηκαν ζωντανοί από το σκοτάδι να συγκλονίζουν. Ανάμεσα σε αυτές τις ιστορίες, δεν θα μπορούσαν να μην ξεχωρίζουν και εκείνες των αξιαγάπητων τετράποδων.Σκύλοι και γάτες βρέθηκαν αβοήθητοι κάτω από κατεστραμμένα κτίρια, χωρίς νερό και τροφή. Επί σειρά ωρών τα άτυχα ζώα ήταν θαμμένα στο σκοτάδι υπό τσουχτερό κρύο.