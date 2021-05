Νύχτα αγωνίας για τον κινεζικό πύραυλο - Επιφυλακή και στην Ελλάδα

NEW Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 MAY 2021 03:26 ± 2 hours along the ground track shown here. 1/ pic.twitter.com/Jn4A4IJQAD



Πάντως τα περισσότερα διαστημικά αντικείμενα καίγονται κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης και αυτό αναμένεται να συμβεί και με το μεγαλύτερο τμήμα του πυραύλου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, η επανείσοδός του πυραύλου στην ατμόσφαιρα αναμένεται να συμβεί γύρω στις 02:00 (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής. Όμως, η πρόβλεψε η αυτή έχει σημαντικό περιθώριο σφάλματος εννέα ωρών νωρίτερα ή αργότερα. Το περιθώριο αυτό αναμένεται ότι σταδιακά θα μειώνεται καθώς ο πύραυλος θα πλησιάζει.

This morning's Tianhe altitude plot; the Tianhe space station remains in a 352 x 385 km orbit. The CZ-5B core stage has decayed from an initial 170 x 375 km orbit to 165 x 326 km; drag at perigee causes a reduction of apogee. pic.twitter.com/X0ZQIiEqUE

Today's decay plot for the Tianhe objects. The core stage apogee continues to come down slowly. No new data today on Tianhe itself, which could indicate it made an orbit raising burn and tracking has lost it for now. pic.twitter.com/Gr1jz852jf