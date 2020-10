ΗΠΑ-τυφώνας Ζέτα: Τουλάχιστον 6 νεκρούς και εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (βίντεο)

Watching for rain and snow as the remnants of Zeta move through. https://t.co/CePoxHa12Y pic.twitter.com/vQMS3jCPof — Tom Messner (@TomMessner) October 29, 2020

Before one of our live shots @Trishrags captured a dramatic power surge in the parking garage at the Golden Nugget. #zeta pic.twitter.com/sWIWxIjBB8 — Jim Cantore (@JimCantore) October 29, 2020

Hurricane Zeta knocks out power on Bourbon Street. @FOX8NOLA pic.twitter.com/sgu7JCzYuO — Garland Gillen (@garlandgillen) October 29, 2020

WATCH: As #Zeta shreds a business right in front of me in Phoenix, LA #LAwx pic.twitter.com/Tb4nKfRqWn — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) October 28, 2020

Hurricane Zeta made landfall in Louisiana with 110 mph winds — enough to send this outdoor trampoline flying in the air pic.twitter.com/w2BcYBGYXA — NowThis (@nowthisnews) October 29, 2020

STORM WATCH: Nearly 2 million homes and businesses from the Gulf Coast to Virginia are without power after Zeta crashed ashore with fierce winds and torrential rain as a category 2 hurricane.



More could lose power overnight as the remnants of Zeta churn towards the east coast. pic.twitter.com/CiK1J4vqOX — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 30, 2020

Τουλάχιστονκαιάφησε στο πέρασμά του οΖέτα, καταιγίδα κατηγορίας 2, στη Λουιζιάνα, καθώς απομακρύνεται από τις νοτιοανατολικές ακτές τωνκαι εξασθενεί.Ο απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές από το πέρασμα του τυφώνα ήταν τέσσερις νεκροί από πτώση δέντρων στην Αλαμπάμα και τη Τζόρτζια, ένας άνδρας που πνίγηκε στο Μισισιπή και ακόμα ένας άνδρας που υπέστη ηλεκτροπληξία από ηλεκτροφόρα καλώδια.Από την ακτή του Κόλπου του Μεξικού έως την Ατλάντα οκαι προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους, ηλεκτρικό δίκτυο, όχι όμως και στην εκλογική διαδικασία ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, αφού η ψηφοφορία σε πολλές περιοχές που επλήγησαν δεν σταμάτησε παρά τηνΣτην Ατλάντα και τη Νέα Ορλεάνη, τα προβλήματα ήταν αρκετά.Ο Κυβερνήτης της Λουιζιάνας Τζον Μπελ Έντουαρντς διέταξε τηντης συμβάλλει στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και σε περιπτώσεις διάσωσης και αναζήτησης αγνοουμένων.Η «Ζέτα» είναι η πέμπτη ονομαστική καταιγίδα που πλήττει φέτος τις νοτιοανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τέσσερις τυφώνες το 2002, σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κολοράντο.