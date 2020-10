ΗΠΑ: Ο τυφώνας Ζέτα... χτυπάει με ανέμους 200 χιλ/ώρα τις ακτές της Λουιζιάνας (βίντεο)

Check out these waves from Hurricane #Zeta on an oil platform in the Gulf of Mexico. This specific rig is south of Louisiana, and was near the eyewall of Zeta. They recorded wind gusts exceeding 150 mph, and waves over 50 feet!

📸: Brian Stout pic.twitter.com/yF8D4gKaJo — Jennifer Lambers ⛈ (@jnlamberswx) October 28, 2020

Powerful winds rip through the town of Cut Off, Louisiana, as Hurricane Zeta makes landfall in the state as a Category 2 storm with maximum sustained winds of around 110 mph. https://t.co/cBRdnx1y0i pic.twitter.com/LUXyhpLW3o — ABC News (@ABC) October 28, 2020

Eyewall of #HurricaneZeta blasting New Orleans with very strong winds and flooding rain. pic.twitter.com/I2fKtV1mrr — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) October 28, 2020

New Orleans, Louisiana is in the northern eyewall of Hurricane #Zeta. Here's a look at how strong this storm is. pic.twitter.com/BwOflGfczX — The Weather Channel (@weatherchannel) October 28, 2020

Ζέτα, μια ισχυρή, έφτασε την Τετάρτη το απόγευμα στη νοτιοανατολικήφέρνοντας ισχυρές βροχές και ανέμους που ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, το οποίο αναφέρει πως απέχει πολύ λίγο από το να μετατραπεί σε κατηγορίας 3.Βίντεο που ανεβαίνουν στα social media δείχνουν στον Κόλπο του ΜεξικούΟ τυφώναςη οποία αναμένεται να αυξηθεί, καθώς κατευθύνεται προς τη Νέα Ορλεάνη. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ωρα Ελλάδας) της Τετάρτης υπήρχαν αναφορές γιαλίγο έξω από την αμερικανική πολιτεία κοντά στο ψαροχώρι Cocodrie.ο τυφώνας «Ζέτα»που πλήττει φέτος τις ΗΠΑ. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τέσσερις τυφώνες το 2002, σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κολοράντο.Η πορεία του τυφώνα έχει κατεύθυνση από τη Νεα Ορλεάνη, στην Αλαμπάμα , και στη συνέχεια να μετακινηθεί στις Νοτιοανατολικές και Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες (Ατλάντα, Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, ενώ θα περάσει και από την Ουάσιγκτον) την Πέμπτη, ρίχνονταςσε ορισμένες περιοχές.Ήδη σε αρκετές περιοχές οι αρχές έχουν βγάλει προειδοποιήσεις για τους κατοίκους για να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, ενώΚαθώς ο τυφώνας Ζέτα… θα πλήξει τμήματα της Λουιζιάνας και του Πανάντλ της Φλόριντα, αξιωματούχοι των εκλογών αποφάσισαν κλείσουν κάποια εκλογικά κέντρα, για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.