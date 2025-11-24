O Τσίπρας για το email Χαρδούβελη: Ο Σαμαράς μου είχε στήσει παγίδα χρεοκοπίας, δούλευε σενάριο «αριστερής παρένθεσης»

Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει στο βιβλίο του ότι τα μέτρα που προέβλεπε το email Χαρδούβελη ήταν ύψους μόλις ενός δισ. ευρώ ενώ το δημοσιονομικό κενό ήταν 2,6 δισ. ευρώ και δεν επρόκειτο να αποτελέσει βάση για μία συμφωνία απαλλαγής της χώρας από το μνημόνια