Σαρκοπενία: Παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση

- Οι ορµονικές αλλαγές: Μείωση τεστοστερόνης, οιστρογόνων, αυξητικής ορµόνης

- Η χρόνια φλεγµονή

Η χρόνια φλεγµονή - Η νευροµυϊκή εκφύλιση

Η νευροµυϊκή εκφύλιση - Οι διατροφικές ελλείψεις: Αναιµία, ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών ή βιταµινών D/B12

Οι διατροφικές ελλείψεις: Αναιµία, ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών ή βιταµινών D/B12 - Ο καθιστικός τρόπος ζωής

- Η µειωµένη µυική δύναµη και αντοχή, που προκαλούν δυσκολία ακόµα και στις απλές καθηµερινές δραστηριότητες

Η µειωµένη µυική δύναµη και αντοχή, που προκαλούν δυσκολία ακόµα και στις απλές καθηµερινές δραστηριότητες - Ο αυξηµένος κίνδυνος πτώσεων και καταγµάτων

Ο αυξηµένος κίνδυνος πτώσεων και καταγµάτων - Οι υποτροπιάζουσες λοιµώξεις και η αδυναµία ανάρρωσης σε νοσηλευόµενους ασθενείς

Οι υποτροπιάζουσες λοιµώξεις και η αδυναµία ανάρρωσης σε νοσηλευόµενους ασθενείς - Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, όπως κατάθλιψη και κοινωνική αποµόνωση

Κλείσιμο

Με τον όρο «σαρκοπενία» αναφερόµαστε στην απώλεια µυϊκής µάζας που παρατηρείται κυρίως κατά τη διαδικασία της γήρανσης. Εμφανίζεται συνήθως µετά την ηλικία των 60 και επιδεινώνεται µε το πέρασµα του χρόνου, οδηγώντας σε µειωµένη ενέργεια και κινητικότητα, αυξηµένο κίνδυνο για πτώσεις, κατάγµατα και κατ’ επέκταση, σε µειωµένη ποιότητα ζωής.«Οι σκελετικοί µύες είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση ζωτικών λειτουργιών, όπως η κίνηση, η αναπνοή, η θερµογένεση και πλέον αναγνωρίζονται ως ενδοκρινικά όργανα. Οι µύες απελευθερώνουν παράγοντες που ονοµάζονται µυοκίνες, οι οποίοι ρυθμίζουν διάφορες φυσιολογικές διεργασίες και παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µεταβολική ομοιοστασία του οργανισμού, καθώς ευνοούν την πρόσληψη και οξείδωση της γλυκόζης και των ελεύθερων λιπαρών οξέων, επηρεάζουν ευνοϊκά την ηπατική λειτουργία και τη µιτοχονδριακή λειτουργία του φαιού λιπώδους ιστού.Η άσκηση ευνοεί την έκκριση και τη δράση µυοκινών, ενώ η σωµατική αδράνεια συντελεί στη µείωση έκκρισής τους και αυτό εξηγεί τη σχέση καθιστικής ζωής και καρδιοµεταβολικών επιπλοκών», εξηγούν οι κ.κ.Τα επίπεδα της µυϊκής µάζας πλέον, είναι αρκετά εύκολο να υπολογιστούν µε αναλύσεις όπως η DEXA, υπολογιστική τοµογραφία (CT), η µαγνητική τοµογραφία (MRI) ή ακόµα πιο εύκολα µε την Ανάλυση Σύστασης Σώµατος µε τη µέθοδο της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας (ΒΙΑ), ενώ υπάρχουν και δείκτες λειτουργικής ικανότητας των µυών (µέτρηση δύναµης, λαβής, ταχύτητα βάδισης, chair stand test , 6min walk test).Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σαρκοπενίας είναι οι εξής:Οι κυριότερες συνέπειες της σαρκοπενίας είναι:«Τα τελευταία χρόνια, τα φάρµακα της κατηγορίας αγωνιστών GLP‑1 (π.χ., λιραγλουτίδη, σεµαγλουτίδη, τιρζεπατίδη), που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, µετά από µελέτες, παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή η απώλεια βάρους συνοδευόταν και από απώλεια µυϊκής µάζας, δηλαδή από σαρκοπενία. Ειδικότερα:Για την σεµαγλουτίδη (Wegovy, Ozempic) μελέτες σε ασθενείς µε παχυσαρκία έδειξαν έως και 15 % µείωση βάρους ενώ παράλληλα παρατηρήθηκαν απώλειες µυϊκής µάζας (περίπου) 40% της συνολικής απώλειας.Για την λιραγλουτίδη (Saxenda) παρατηρήθηκε απώλεια βάρους 5‑10 % του συνολικού βάρους µε απώλεια µυϊκής µάζας µέσα στα αναµενόµενα όρια, χωρίς στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε το placebo.Για την τιρζεπατίδη (Μounjaro) από τα δεδοµένα που έχουμε ως τώρα παρατηρείται υψηλή απώλεια βάρους (20–25 %), αλλά και µικρότερη απώλεια µυϊκής µάζας σε σχέση µε τις άλλες αγωγές (περίπου 20-25% της συνολικής απώλειας βάρους).