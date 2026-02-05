Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Πόσο έτοιμος είναι ο κόσμος για την επόμενη πανδημία 6 χρόνια μετά τον κορωνοϊό
Η αποτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα βήματα προόδου και οι εύθραυστες ισορροπίες της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας
Έξι χρόνια από τη στιγμή που η ανθρωπότητα μπήκε σε παγκόσμιο συναγερμό, το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Είμαστε σήμερα πιο προετοιμασμένοι για την επόμενη πανδημία;
Τον Ιανουάριο του 2020, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σήμανε τον υψηλότερο διεθνή συναγερμό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, κηρύσσοντας την εμφάνιση ενός νέου κορωνοϊού ως Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ενδιαφέροντος. Παρότι η κατάσταση αυτή έληξε επισήμως τον Μάιο του 2023, οι συνέπειες της Covid-19 εξακολουθούν να καθορίζουν τον κόσμο.
