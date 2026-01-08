Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τι πρέπει να προσέξουν φαρμακοποιοί και ασθενείς
Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τι πρέπει να προσέξουν φαρμακοποιοί και ασθενείς
Στάλθηκαν τα πρώτα 30.000 ενημερωτικά SMS στους δικαιούχους του προγράμματος – Τι πρέπει να γνωρίζουν για την αγωγή και τις παρενέργειες της θεραπείας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, με τους πρώτους πολίτες να έχουν ήδη επισκεφθεί δημόσιες Μονάδες Υγείας και να έχουν λάβει το «πράσινο φως» για την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής.
Έως τα τέλη Νοεμβρίου είχαν αποσταλεί περίπου 30.000 ενημερωτικά SMS σε δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στη δράση, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς ολοκληρώνονται οι απαραίτητες εξετάσεις και προστίθενται νέοι δικαιούχοι.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Σύλλογου, Μανώλη Κατσαράκη, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες προσελεύσεις στα φαρμακεία για τη χορήγηση της αγωγής, αν και σε περιορισμένο βαθμό λόγω της εορταστικής περιόδου. Στη δράση συμμετέχουν περισσότερα από 5.000 φαρμακεία σε όλη τη χώρα, τα οποία χορηγούν δωρεάν τα φάρμακα στους δικαιούχους.
Μετά την αποστολή του SMS, οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε δημόσια Μονάδα Υγείας. Το πρώτο παραπεμπτικό έχει ισχύ 60 ημερών, ενώ τα επόμενα 45 ημερών. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο θεράπων γιατρός προχωρά στην ένταξη στο πρόγραμμα και στη συνταγογράφηση της κατάλληλης αγωγής, όπως σκευάσματα τιρζεπατίδης ή σεμαγλουτίδης, με συνταγή διάρκειας 15 ημερών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, με επιλογή τροφών αργής πέψης, επαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών και φυτικών ινών, καθώς και σωστή ενυδάτωση. Παράλληλα, συστήνεται η κατανάλωση μικρότερων γευμάτων, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος της όρεξης και να μειώνεται η επιβάρυνση του οργανισμού.
Στο φυλλάδιο περιγράφεται αναλυτικά και ο τρόπος δράσης των φαρμάκων τύπου GLP-1, τα οποία μιμούνται φυσικές ορμόνες του οργανισμού, μειώνοντας το αίσθημα της πείνας, επιβραδύνοντας την κένωση του στομάχου και συμβάλλοντας στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Επισημαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά αποδίδουν καλύτερα όταν συνοδεύονται από σταθερές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες.
Αναφορά γίνεται και στη διαχείριση πιθανών παρενεργειών, όπως ναυτία, δυσκοιλιότητα, διάρροια ή εμετός, με συστάσεις για προσαρμογή της διατροφής και της καθημερινής δραστηριότητας. Για σπανιότερες επιπλοκές, όπως χολολιθίαση ή παγκρεατίτιδα, υπογραμμίζεται η ανάγκη άμεσης επικοινωνίας με τον θεράποντα γιατρό.
Τέλος, στις οδηγίες επισημαίνεται ότι η φαρμακευτική αγωγή αφορά μακροχρόνια διαχείριση της παχυσαρκίας, καθώς πρόκειται για χρόνια νόσο, ενώ υπάρχει κίνδυνος επαναπρόσληψης βάρους σε περίπτωση διακοπής της θεραπείας χωρίς αλλαγή τρόπου ζωής. Υπογραμμίζεται επίσης ότι οι πολίτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω Διαδικτύου και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά όσα έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό.
Έως τα τέλη Νοεμβρίου είχαν αποσταλεί περίπου 30.000 ενημερωτικά SMS σε δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στη δράση, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς ολοκληρώνονται οι απαραίτητες εξετάσεις και προστίθενται νέοι δικαιούχοι.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Σύλλογου, Μανώλη Κατσαράκη, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες προσελεύσεις στα φαρμακεία για τη χορήγηση της αγωγής, αν και σε περιορισμένο βαθμό λόγω της εορταστικής περιόδου. Στη δράση συμμετέχουν περισσότερα από 5.000 φαρμακεία σε όλη τη χώρα, τα οποία χορηγούν δωρεάν τα φάρμακα στους δικαιούχους.
Μετά την αποστολή του SMS, οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε δημόσια Μονάδα Υγείας. Το πρώτο παραπεμπτικό έχει ισχύ 60 ημερών, ενώ τα επόμενα 45 ημερών. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο θεράπων γιατρός προχωρά στην ένταξη στο πρόγραμμα και στη συνταγογράφηση της κατάλληλης αγωγής, όπως σκευάσματα τιρζεπατίδης ή σεμαγλουτίδης, με συνταγή διάρκειας 15 ημερών.
Οδηγίες για ασφαλή και σωστή χρήσηΣτις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν σταλεί στους φαρμακοποιούς, τονίζεται ότι η φαρμακευτική αγωγή είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως ισορροπημένη διατροφή μειωμένων θερμίδων και αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Όπως επισημαίνεται, τα φάρμακα λειτουργούν ως υποστηρικτικό εργαλείο και όχι ως αυτόνομη λύση.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, με επιλογή τροφών αργής πέψης, επαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών και φυτικών ινών, καθώς και σωστή ενυδάτωση. Παράλληλα, συστήνεται η κατανάλωση μικρότερων γευμάτων, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος της όρεξης και να μειώνεται η επιβάρυνση του οργανισμού.
Στο φυλλάδιο περιγράφεται αναλυτικά και ο τρόπος δράσης των φαρμάκων τύπου GLP-1, τα οποία μιμούνται φυσικές ορμόνες του οργανισμού, μειώνοντας το αίσθημα της πείνας, επιβραδύνοντας την κένωση του στομάχου και συμβάλλοντας στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Επισημαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά αποδίδουν καλύτερα όταν συνοδεύονται από σταθερές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες.
Αναφορά γίνεται και στη διαχείριση πιθανών παρενεργειών, όπως ναυτία, δυσκοιλιότητα, διάρροια ή εμετός, με συστάσεις για προσαρμογή της διατροφής και της καθημερινής δραστηριότητας. Για σπανιότερες επιπλοκές, όπως χολολιθίαση ή παγκρεατίτιδα, υπογραμμίζεται η ανάγκη άμεσης επικοινωνίας με τον θεράποντα γιατρό.
Τέλος, στις οδηγίες επισημαίνεται ότι η φαρμακευτική αγωγή αφορά μακροχρόνια διαχείριση της παχυσαρκίας, καθώς πρόκειται για χρόνια νόσο, ενώ υπάρχει κίνδυνος επαναπρόσληψης βάρους σε περίπτωση διακοπής της θεραπείας χωρίς αλλαγή τρόπου ζωής. Υπογραμμίζεται επίσης ότι οι πολίτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω Διαδικτύου και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά όσα έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα