Δωρεά οργάνων: 7 στις 10 οικογένειες λένε το κρίσιμο «ναι» όταν ερωτηθούν στις ΜΕΘ
Την κρίσιμη και άγνωστη σε πολλούς παράμετρο που καθορίζει τη δυνατότητα δωρεάς οργάνων ξεκαθαρίζει η επικεφαλής του Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων του ΕΟΜ, κυρία Γιούλη Μενουδάκου μιλώντας στο ygeiamou.gr για την «αλυσίδα ζωής» που δημιουργείται μέσα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Η λέξη «μεταμόσχευση» για τους περισσότερους από εμάς σημαίνει απλώς μια δύσκολη, μεγάλη επέμβαση, σε ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο. Για κάποιους, όμως, είναι η δεύτερη ευκαιρία για ζωή.
Για την κυρία Γιούλη Μενουδάκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού της Μεταμοσχευτικής Διαδικασίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) η μεταμόσχευση είναι μια ολόκληρη «αλυσίδα ζωής»: ο δότης, η οικογένειά του, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, ο ΕΟΜ, ο λήπτης που περιμένει – όλοι δεμένοι σε μια προσπάθεια να μετατραπεί η απώλεια ενός ανθρώπου σε ελπίδα για πολλούς άλλους.
