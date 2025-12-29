Δωρεά οργάνων: 7 στις 10 οικογένειες λένε το κρίσιμο «ναι» όταν ερωτηθούν στις ΜΕΘ

Την κρίσιμη και άγνωστη σε πολλούς παράμετρο που καθορίζει τη δυνατότητα δωρεάς οργάνων ξεκαθαρίζει η επικεφαλής του Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων του ΕΟΜ, κυρία Γιούλη Μενουδάκου μιλώντας στο ygeiamou.gr για την «αλυσίδα ζωής» που δημιουργείται μέσα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας