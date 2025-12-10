Τι έψαξαν στο Pornhub για το 2025: Η έκπληξη από τη Ρωσία, η θέση της Ελλάδας και οι top αναζητήσεις

Οι αργίες «βλάπτουν» το Pornhub

Η ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών αντιπροσωπεύει το 17% του συνόλου των επισκεπτών, η ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών αντιπροσωπεύει το 14% του συνόλου των επισκεπτών, η ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών αντιπροσωπεύει το 10% και η ηλικιακή ομάδα 65+ αντιπροσωπεύει το μικρότερο ποσοστό, 7%.Στη φετινή ανασκόπηση αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά ότι οι εθνικές εορτές αλλά και η Πρωτοχρονιά έχουν επίπτωση στον αριθμό των επισκεπτών του Pornhub.Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην Ιταλία κατά –33,8% την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου και ακολούθησε η Κυριακή του Πάσχα στην Πολωνία, όταν η επισκεψιμότητα μειώθηκε κατά 31% ενώ στη Χιλή η επισκεψιμότητα μειώθηκε κατά 30,5% για τις Fiestas Patrias.Ειδικά, δε, για την Πρωτοχρονιά η μείωση θεωρείται «φυσιολογική» για την ιστοσελίδα καθώς από τις 6 το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου καταγράφηκε σημαντική πτώση ιδίως στην Κολομβία, όπου μειώθηκε κατά –65%, στις Φιλιππίνες και τη Χιλή με μείωση κατά –61% και –60%. Στον αντίποδα βρέθηκε η Αίγυπτος με μείωση μόνο 11% και «αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η χώρα είναι κυρίως μουσουλμανική και το μουσουλμανικό νέο έτος είναι μια διαφορετική ημέρα».