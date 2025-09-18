ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

MyClinic Μykonos: Ο μοναδικός μαγνητικός τομογράφος ανοιχτού τύπου στο νησί των Ανέμων
MyClinic Μykonos: Ο μοναδικός μαγνητικός τομογράφος ανοιχτού τύπου στο νησί των Ανέμων

Η MyClinic Μykonos μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare (HHG) στην καρδιά της Μυκόνου, είναι ένα πολυδύναμο ιατρικό κέντρο που στελεχώνεται από εξειδικευμένους ιατρούς και είναι εξοπλισμένο με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία

MyClinic Μykonos: Ο μοναδικός μαγνητικός τομογράφος ανοιχτού τύπου στο νησί των Ανέμων
To Κέντρο διαθέτει υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο ανοιχτού τύπου -το μοναδικό στο νησί- ιδανικό για κλειστοφοβικούς ασθενείς με χαμηλή ένταση θορύβου.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας

Η MyClinic Μykonos διαθέτει, επίσης, σύγχρονο αξονικό τομογράφο για γρήγορη διαδικασία εξέτασης με υψηλή ευκρίνεια και χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας. Στο Κέντρο λειτουργεί, επιπλέον, τμήμα επειγόντων περιστατικών, γαστρεντερολογικό – ενδοσκοπικό ιατρείο όπου εκτελούνται γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις με σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ πραγματοποιούνται και ενδοφλέβιες θεραπείες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Παρέχονται, ακόμη, κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες ασθενοφόρου και αεροδιακομιδής.

Η MyClinic Μykonos ανήκει στο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων του ΗΗG που εκτείνεται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Μυτιλήνη και Κρήτη. Το πολυιατρείο είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια του HHG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Creta Interclinic, City Hospital) και με τις άλλες δομές υγείας του Ομίλου για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

