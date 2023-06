H ιστορία πίσω από το πιο πρωτοποριακό σπίτι της Τήνου

Η πρώτη ιδιοκτήτρια τουακολούθησε την διαδρομή που συνηθίζεται όταν κάποιος αποφασίζει να δημιουργήσει ένα σπίτι που θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα σε έναν τόπο: Επιλέγεται πρώτα το αρχιτεκτονικό γραφείο, ακολουθεί η επιλογή του νησιού και τέλος η αναζήτηση οικοπέδου. Με αυτή τη σειρά.Οπως λέει χαρακτηριστικά ο Αριστείδης Ντάλλας, της Aristides Dallas Architects: “Οταν βρήκαμε το συγκεκριμένο οικόπεδο, αυτό όπου τελικά κατασκευάστηκε το σπίτι, καταλάβαμε και το όραμα της πελάτισας μας.Πάγια στρατηγική μου, είναι να κάνω μια ψυχογραφία του πελάτη, το οποίο επιτυγχάνω αφού τους επιδείξω μια σειρά από εικόνες, κτίρια, υλικά, χρώματα, ποιότητες, φως, σκιά, αναλογίες και μέσα από διεξοδική συζήτηση πάνω σε αυτά βλέπω τι θέλει. Όσο πιο καλά γίνεται αυτή η “ηθογραφική συνεδρία” τόσο πιο καλά βρίσκω τι είναι αυτό που θέλω να σχεδιάσω”.Τελικά, το αίτημα ήταν να δημιουργηθεί ένα σπίτι γύρω από μία πισίνα, δεδομένου ότι η ιδιοκτήτρια αγαπά το κολύμπι. Αυτό έπρεπε να εκφραστεί και με το σχεδιασμό του κτιρίου: Να βρεθεί ένα μορφολογικό τέχνασμα για να ενταχθεί στο έδαφος της Τήνου μια μακριά πισίνα για κολύμπι, όπου κάποιος θα μπορούσε να κολυμπά κάνοντας laps (γύρους) και να τα μετράει. Και επίσης να έχει μια αρχιτεκτονική έκφραση τέτοια, που να το κάνει να ξεχωρίζει.“Ηταν από τα πρώτα μου έργα στο νησί, το τέταρτο συγκεκριμένα και αποτελεί, θα έλεγα, το πιο ώριμο κομμάτι της καριέρας μου στην”. Το πρώτο ήταν το Βολάξ, το δεύτερο το Urbanities, ένα αστικό έργο στην χώρα της Τήνου, τρίτο το Triantaros – Touch of New και τέταρτο το Lap Pool. Ήταν ώριμο στα πλαίσια της έρευνας που έκανε για το πως εντάσσεται ένα έργο στην τοπική κουλτούρα.Ηταν το απόσταγμα μιας περιήγησης σε ένα νησί όπου οι ισχυροί άνεμοι παίρνουν το χώμα κάνοντας τους βράχους του νησιού να προεξέχουν, μέσα από το έδαφος επειδή ακριβώς έφευγε το έδαφος από κάτω τους. “Και αυτό έδωσε την ιδέα για τους τρεις όγκους, τα δύο matter bedrooms και το τρίτο της πισίνας, πως βγαίνουν από το έδαφος και ρίχνουν τη σκιά τους προς τα κάτω, σα να έχει σκαλίσει ο αέρας το έδαφος για να αναδυθούν μέσα από αυτό οι τρεις όγκοι του Lap Pool House. Σαν βράχοι που έμειναν ανέπαφοι από τη διάβρωση”.Υπάρχει ένας πολύ χαρακτηριστικός βράχος, στη διαδρομή για το συγκεκριμένο έργο, όπου λείπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του και δημιουργεί μια σπηλιά. Το οποίο έδωσε την ιδέα για την πλάκα που σκεπάζει και τους τρεις όγκους. Έτσι δόθηκε η έμπνευση. “Μέσα στο Τηνιακό τοπίο κάναμε ένα έργο όσο το δυνατόν πιο δωρικό.Να εκφράσει δηλαδή, με τον πιο περιεκτικό τρόπο, την ιδέα του πως ο αέρας διαβρώνει το έδαφος και αποκαλύπτει τους βράχους. Και καλύτερη αναφορά στην πέτρα, τον βράχο, είναι το σκυρόδεμα. Η μαρμαρόπετρα είναι χρώματος γκρι.Υπάρχει η μαρμαρόπετρα και η καφέ πέτρα που δίνει το χρώμα του εδάφους. Έτσι, μιμηθήκαμε το χρώμα της μαρμαρόπετρας του εδάφους με το γκρι μπετόν και φτιάξαμε έναν πέτρινο τoίχο με καφέ πέτρα που συμβολίζει το χώμα, το έδαφος”.Οπως λέει ο ίδιος ο Αριστείδης Ντάλλας, “Τις πέτρες που προέκυψαν στην κατασκευή, τις βάλαμε τη μία πίσω από την άλλη δημιουργώντας μια “ξερολιθιά” με τη μία πέτρα απλά πάνω στην άλλη, σαν κυκλώπειο τείχος. Η τέχνη της ξερολιθιάς είναι προστατευόμενη από την Unesco. Παίρναμε μεθόδους του παρελθόντος και τις επανερμηνεύαμε με το δικό μας λεξιλόγιο.Το έδαφος σταματάει με το κυκλώπειο τείχος και αφήνει ένα κενό από το κτίριο που είναι με εμφανές μπετόν από όπου το κτίριο αναπνέει, αερίζεται και έτσι δεν υπάρχει υγρασία”. Το Lap Pool House, είναι ένα σπίτι που συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να φαίνεται διαρκώς μοντέρνο. Αυτός άλλωστε ήταν και ο αρχικός στόχος – πέρα από το κολύμπι στην αιωρούμενη πισίνα.Design by: Aristides Dallas Architects, Design Team: Aριστείδης Ντάλλας, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Στατική Μελέτη: Θοδωρής Χρυσοβέργης, Εμμανουήλ Ροδίτης, Construction: Aegean Construction, Φωτογραφία: Παναγιώτης Βουμβάκης, Μαριάνα Μπίστη, Βίντεο: Mαριάνα Μπίστη