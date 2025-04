Έντονο το ενδιαφέρον των Βραζιλιάνων για την Ελλάδα στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM Latin America

Με σημαντική αύξηση της επισκεψημότητας και ενισχυμένη παρουσία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ομάδας του προγράμματος Connecting with the best με επικεφαλής τον Ambassador Mykonos Promo – HACC New York, Mykonos based κ. Κώστα Σκαγιά, στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM Latin America, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Απριλίου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.Στο περίπτερο της αποστολής καταγράφηκαν περίπου 2.500 επισκέψεις, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, ενώ 250 επαγγελματίες του τουρισμού ενημερώθηκαν για τους ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους θεσμικών φορέων της Βραζιλίας, μεταξύ αυτών, με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας του Σάο Πάολο, κ. Ρομπέρτο ντε Λουκένα, με τη συντονίστρια Τουρισμού της Περιφέρειας, κα Μαρσέλα Παστορέλλι, καθώς και με τον Διευθυντή Μάρκετινγκ του Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέρειας Ρίο ντε Τζανέιρο, κ. Έρλι ντε Ζαζούς, με βασικό αντικείμενο τη διερεύνηση της προοπτικής ανάπτυξης τουριστικής ροής από τη Βραζιλία προς την Ελλάδα.Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή του προγράμματος στην έκθεση, στο πλαίσιο της σταθερής στρατηγικής διείσδυσης στην αγορά της Λατινικής Αμερικής. Το άνοιγμα της αγοράς της Βραζιλίας για το Νότιο Αιγαίο έγινε για πρώτη φορά το 2018, με την αδελφοποίηση του Νότιου Αιγαίου με την πολιτεία της Santa Catarina, Florianópolis. Έκτοτε, η ομάδα του προγράμματος ενισχύει διαρκώς την προβολή και την παρουσία του προορισμού στη συγκεκριμένη αγορά.Η έκθεση WTM Latin America αποτελεί το σημαντικότερο τουριστικό γεγονός για τη Βραζιλία και την ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Η φετινή διοργάνωση σημείωσε αύξηση άνω του 8% στην επισκεψιμότητα, ξεπερνώντας τα 30.000 άτομα, ενώ συμμετείχαν 837 εκθέτες από όλο τον κόσμο. Μέσα από το πρόγραμμα Hosted Buyers πραγματοποιήθηκαν 7.369 προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις μόνο κατά τις δύο πρώτες ημέρες.Η Λατινική Αμερική αναδεικνύεται σε αγορά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με τους ταξιδιώτες της περιοχής να στρέφονται όλο και περισσότερο σε αυθεντικές εμπειρίες, συνδυασμένες με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας.Η συμμετοχή της ομάδας του προγράμματος Connecting with the best για δεύτερη συνεχή χρονιά, στη φετινή WTM Latin America, εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της σε αγορές υψηλού επιπέδου και προώθησης ποιοτικού τουρισμού όλο το έτος.