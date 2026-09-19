5 εκδρομές σε ελατοσκέπαστα χωριά κοντά στην Αθήνα

Σε Στερεά και Πελοπόννησο υπάρχουν υπέροχα χωριουδάκια ανάμεσα σε ελατοσκέπαστες πλαγιές με γραφικά σοκάκια και όμορφες διαδρομές μέσα στο δάσος, πεζοπορικές και οδικές που μπορείτε να προσεγγίσετε εύκολα και γρήγορα.

Δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πολύ από την πρωτεύουσα, για να απολαύσετε αλπικά τοπία και ελατοσκέπαστες πλαγιές. Η Ελλάδα διαθέτει προορισμούς απίστευτης ομορφιάς για κάθε εποχή.

Τρίκαλα Κορινθίας



