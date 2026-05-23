«Εκεί κατάλαβα τι σημαίνει λύτρωση»: H Ξάνθη της τραγουδίστριας, Νίνας Μαζάνη

Η Ξάνθη τελικά ορίζει τους ανθρώπους της, πολύ παραπάνω από όσο και οι ίδιοι μπορεί να νομίζουν. Και κάθε φορά που επιστρέφω εκεί, νιώθω μια τόσο μεγάλη οικειότητα, που μου υπενθυμίζει με τρόπο διακριτικό αλλά και έντονο ταυτόχρονα, γιατί την αγαπώ τόσο πολύ. Την περπατάω πάντα χωρίς πρόγραμμα ή συγκεκριμένο σχέδιο στο μυαλό μου. Μπαίνω στην Παλιά Πόλη και απλώς αφήνομαι στην αγκαλιά της. Στενά με πέτρα, σπίτια με χρώμα, μπαλκόνια που κοιτάνε το ένα το άλλο. Δεν έχει κάτι επιτηδευμένο, είναι μια, μέσα στην απλότητά της, όμορφη πόλη, χωρίς να προσπαθεί και χωρίς να επιδεικνύεται.