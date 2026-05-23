Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: 6 προορισμοί για την ταξιδιωτική σας λίστα

Με τη θερμοκρασία να έχει ήδη ανέβει και κάποιες από τις ομορφότερες παραλίες της νησιωτικής, αλλά και της ηπειρωτικής, Ελλάδας να μας περιμένουν με ανοιχτή και πάντα φιλόξενη αγκαλιά, βάζουμε πλώρη με ενθουσιασμό για την πρώτη καλοκαιρινή εξόρμηση της φετινής χρονιάς.

Για να απολαύσουμε μερικά από τα πιο ειδυλλιακά σημεία της χώρας μας, στην πιο ήρεμη και αυθεντική εκδοχή τους, πριν από την έντονη κίνηση της μεγάλης τουριστικής περιόδου.





Πάργα





Μία από τις ωραιότερες κωμοπόλεις της Ελλάδας, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε ένα κατάφυτο ύψωμα με μαγευτική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Η Πάργα μοιάζει ζωγραφιά και δεν είναι υπερβολή. Η ιστορία της ξεκινάει από πολύ παλιά και σημαδεύτηκε από την παρουσία των Βενετών, κυρίως κατά τον 15ο έως και τον 18ο αιώνα. Ακόμα και σήμερα, το περήφανο Ενετικό Κάστρο δεσπόζει στην κορυφή του λόφου, μαρτυρώντας πολλά για το ένδοξο παρελθόν της περιοχής.







