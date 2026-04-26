Ανοιξιάτικο ταξίδι στο Βορειοανατολικό Αιγαίο: Αρχαιολογικοί χώροι, μονοπάτια και καταρράκτες

Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έχουν μεγάλες αντιθέσεις από περιοχή σε περιοχή, που διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Παραλίες που εναλλάσσονται από ήρεμες σε πιο άγριες, τόποι με έντονο γεωλογικό αποτύπωμα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον ακόμη κι αν δεν έχει κανείς σχετικές γνώσεις, μονοπάτια και πάρκα με χαρακτήρα που δύσκολα συναντά κανείς αλλού, θερμές πηγές και μια ιστορία που σε ακολουθεί σε κάθε βήμα.

Λέσβος





Όλο το νησί της Λέσβου είναι χαρακτηρισμένο ως γεωπάρκο και κάθε του πλευρά αποτελεί ένα διαφορετικό μοναδικό τοπίο. Ο κόλπος της Γέρας με τα ελαιόδεντρα, το νοτιοδυτικό κομμάτι με το κυκλαδίτικο τοπίο αλλά και τα όμορφα πευκοδάση. Όπου και να κοιτάξετε θα δείτε ένα διαφορετικό εντυπωσιακό πέτρωμα. Τώρα την άνοιξη λοιπόν που το νησί είναι όλο ανθισμένο και η ζέστη δεν έχει ακόμα χτυπήσει 40άρια αξίζει να γνωρίσετε τα αξιοθέατά του.







