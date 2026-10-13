Μελίνα Μερκούρη: Από το χθες στο σήμερα με τέχνη, μόδα και σπάνιο αρχειακό υλικό
Μελίνα Μερκούρη: Από το χθες στο σήμερα με τέχνη, μόδα και σπάνιο αρχειακό υλικό
Τρισδιάστατες προβολές, φως, μουσική και οπτικοακουστικό υλικό από το «Αρχείο ΕΡΤ Α.Ε.» ζωντανεύουν σημαντικούς σταθμούς της ζωής της.
Στις 17 και 18 Οκτωβρίου, η καρδιά του πολιτισμού χτυπά στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» στο Θησείο. Η Αθήνα τιμά τη γυναίκα-σύμβολο με το διήμερο αφιέρωμα «Το Φως που Μένει». Με φόντο την ατμοσφαιρική, μόνιμη αναπαράσταση της παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς, η ιστορία συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία. Μέσα από εντυπωσιακές τρισδιάστατες προβολές, υποβλητικούς φωτισμούς, μουσικές και σπάνιο, ανέκδοτο υλικό από το «Αρχείο ΕΡΤ Α.Ε.», οι πιο εμβληματικοί σταθμοί της ζωής της Μελίνας Μερκούρη ζωντανεύουν ξανά. Μια βιωματική εμπειρία που υπόσχεται να μας μεταφέρει στον συναρπαστικό κόσμο της.
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