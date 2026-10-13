Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κυζιρίδης: Η εκτόξευση στην Τουρκία και η θέση δίπλα στους Σαλάχ και Οσιμέν
Κυζιρίδης: Η εκτόξευση στην Τουρκία και η θέση δίπλα στους Σαλάχ και Οσιμέν
Ο Έλληνας εξτρέμ πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στο τουρκικό πρωτάθλημα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του FotMob
Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του τουρκικού ποδοσφαίρου, καθώς οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Τσόρουμ έχουν προκαλέσει αίσθηση. Ο 25χρονος Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, συνδυάζοντας ουσία και θέαμα και αποδεικνύοντας πως μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν.
Το τελευταίο του «χτύπημα» ήρθε απέναντι στην Γκαζιαντέπ, με τον Κυζιρίδη να σημειώνει ένα γκολ και να μοιράζει μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της Τσόρουμ με 3-0. Μία ακόμη εμφάνιση που επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά του στους φιλάθλους της ομάδας.
Οι αριθμοί του Έλληνα εξτρέμ είναι εντυπωσιακοί. Σε μόλις πέντε αγώνες πρωταθλήματος, μετρά τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, έχοντας άμεση συμμετοχή σε επτά τέρματα της ομάδας του.
Ο Κυζιρίδης δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα. Με την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις για τις αντίπαλες άμυνες, προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην επιθετική λειτουργία της Τσόρουμ.
Η συνέπειά του από παιχνίδι σε παιχνίδι έχει μετατρέψει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή σε σημείο αναφοράς για την ομάδα, ενώ οι φίλαθλοι δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για τις εμφανίσεις του.
Η εξαιρετική παρουσία του Κυζιρίδη αποτυπώνεται και στη βαθμολογία του FotMob, όπου βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών της σχετικής κατάταξης, με μέσο όρο 8,14.
Μάλιστα, ανάμεσα στους παίκτες που βρίσκονται κοντά του συναντά κανείς ονόματα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως ο Βίκτορ Οσιμέν και ο Μοχάμεντ Σαλάχ.
Η πρώτη πεντάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, διαμορφώνεται ως εξής:
Βίκτορ Όσιμεν (Γαλατασαράι) – 8,40
Αλέξανδρος Κυζιρίδης (Τσόρουμ) – 8,14
Μοχάμεντ Σαλάχ (Τραμπζονσπόρ) – 8,09
Γκάμπριελ Σάρα (Γαλατασαράι) – 8,07
Το τελευταίο του «χτύπημα» ήρθε απέναντι στην Γκαζιαντέπ, με τον Κυζιρίδη να σημειώνει ένα γκολ και να μοιράζει μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της Τσόρουμ με 3-0. Μία ακόμη εμφάνιση που επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά του στους φιλάθλους της ομάδας.
Οι αριθμοί του Έλληνα εξτρέμ είναι εντυπωσιακοί. Σε μόλις πέντε αγώνες πρωταθλήματος, μετρά τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, έχοντας άμεση συμμετοχή σε επτά τέρματα της ομάδας του.
Ο Κυζιρίδης δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα. Με την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις για τις αντίπαλες άμυνες, προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην επιθετική λειτουργία της Τσόρουμ.
Η συνέπειά του από παιχνίδι σε παιχνίδι έχει μετατρέψει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή σε σημείο αναφοράς για την ομάδα, ενώ οι φίλαθλοι δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για τις εμφανίσεις του.
Η εξαιρετική παρουσία του Κυζιρίδη αποτυπώνεται και στη βαθμολογία του FotMob, όπου βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών της σχετικής κατάταξης, με μέσο όρο 8,14.
Μάλιστα, ανάμεσα στους παίκτες που βρίσκονται κοντά του συναντά κανείς ονόματα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως ο Βίκτορ Οσιμέν και ο Μοχάμεντ Σαλάχ.
Η πρώτη πεντάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, διαμορφώνεται ως εξής:
Βίκτορ Όσιμεν (Γαλατασαράι) – 8,40
Αλέξανδρος Κυζιρίδης (Τσόρουμ) – 8,14
Μοχάμεντ Σαλάχ (Τραμπζονσπόρ) – 8,09
Γκάμπριελ Σάρα (Γαλατασαράι) – 8,07
Γενκίζ Ουντέρ (Τσόρουμ) – 7,95
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