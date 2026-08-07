Διακοπές στην αρχοντική και γαλήνια Πάτμο -Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών

Έμπνευση και αποκάλυψη. Αυτή είναι η Πάτμος, φημισμένη σε όλο τον κόσμο για την αριστουργηματική αρχιτεκτονική της Χώρας της, τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης.