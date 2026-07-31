Πώς ένα ιστορικό εργοστάσιο ασετιλίνης θα μετατραπεί σε Τριθεματικό Μουσείο
Πώς ένα ιστορικό εργοστάσιο ασετιλίνης θα μετατραπεί σε Τριθεματικό Μουσείο
Το νέο Μουσείο θα έχει έντονο βιωματικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Το Poseidonion Grand Hotel εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με τη Skoufa Gallery, μία από τις ιστορικότερες και πλέον αναγνωρισμένες γκαλερί της Ελλάδας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διαχρονική του σχέση με τον πολιτισμό.
Μέσα από αυτή την πολιτιστική σύμπραξη, το ξενοδοχείο φιλοξενεί επιλεγμένα έργα σύγχρονης ελληνικής τέχνης, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία όπου η αισθητική, η ιστορία και η φιλοξενία συνυπάρχουν αρμονικά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, οι επισκέπτες του ξενοδοχείου αλλά και του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια ξεχωριστή εικαστική διαδρομή στο Ποσειδώνιο, ανακαλύπτοντας έργα που συνομιλούν με την ιστορική ταυτότητα του ξενοδοχείου και το ιδιαίτερο φως των Σπετσών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Μέσα από αυτή την πολιτιστική σύμπραξη, το ξενοδοχείο φιλοξενεί επιλεγμένα έργα σύγχρονης ελληνικής τέχνης, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία όπου η αισθητική, η ιστορία και η φιλοξενία συνυπάρχουν αρμονικά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, οι επισκέπτες του ξενοδοχείου αλλά και του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια ξεχωριστή εικαστική διαδρομή στο Ποσειδώνιο, ανακαλύπτοντας έργα που συνομιλούν με την ιστορική ταυτότητα του ξενοδοχείου και το ιδιαίτερο φως των Σπετσών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα