Στη Μύκονο, το καλοκαίρι έχει τη δική του γεύση
Στη Μύκονο, το καλοκαίρι έχει τη δική του γεύση
Η Μύκονος ξανασυστήνεται μέσα από αυθεντικές εμπειρίες και τη σύγχρονη κουλτούρα απόλαυσης που εκφράζει η Patrón.
Για χρόνια η Μύκονος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συζήτησης που αφορούσε περισσότερο τις viral γωνιές της παρά την εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες της. Τη φετινή σεζόν, ωστόσο, διαμορφώνεται μια διαφορετική εικόνα. Οι Έλληνες επιστρέφουν για να απολαύσουν ξανά όσα κάνουν το νησί μοναδικό. Οι Έλληνες επιστρέφουν για να απολαύσουν ξανά όσα κάνουν το νησί μοναδικό. Και μαζί τους επιστρέφει μια νέα κουλτούρα ανέμελης απόλαυσης, όπου η Patrón τους συνοδεύει σε κάθε στάση της ημέρας, από την παραλία μέχρι το τελευταίο ποτό.
Η αρχή γίνεται, όπως και κάθε αρχή στη Μύκονο, στο Super Paradise. Η θρυλική παραλία, που δεν πήρε τυχαία το όνομά της, έχει γράψει τη δική της ιστορία στη μυκονιάτικη διασκέδαση και έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν premium προορισμό που συνδυάζει την κοσμοπολίτικη ενέργεια με τη χαλαρή πολυτέλεια. Στις ξαπλώστρες και στα τραπέζια του boho beach club, οι παγωμένες Patrón Palomas και οι δροσερές Patrón Margaritas έχουν γίνει τα signature cocktails του καλοκαιριού, συνοδεύοντας τις ατελείωτες ώρες δίπλα στη θάλασσα έως το beach party του ηλιοβασιλέματος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα