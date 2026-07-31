Ίος: Διαμονή δίπλα στη θάλασσα, βόλτες στη Χώρα και διαδρομές στις πιο ανεξερεύνητες παραλίες
Ίος: Διαμονή δίπλα στη θάλασσα, βόλτες στη Χώρα και διαδρομές στις πιο ανεξερεύνητες παραλίες
Πίσω από τη φήμη της υπάρχει ένα κυκλαδονήσι με εντυπωσιακές παραλίες, όμορφα μονοπάτια, μια από τις πιο καλοδιατηρημένες Χώρες.
Όταν λες ότι φεύγεις για την Ίο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος θα σου αφηγηθεί μια ιστορία από κάποιο πάρτι. Συνήθως πρόκειται για αναμνήσεις που γυρίζουν είκοσι ή και τριάντα χρόνια πίσω, τότε που το νησί έχτιζε τη φήμη που εξακολουθεί να το συνοδεύει έως σήμερα. Στην πραγματικότητα, όμως, όλα είχαν ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα. Στη δεκαετία του ’70, οι χίπηδες έστηναν τις σκηνές τους στον Μυλοπότα και περνούσαν τα καλοκαίρια τους ξενυχτώντας στην παραλία, πολύ πριν η Ίος γίνει συνώνυμη της ξέφρενης νυχτερινής ζωής. Αργότερα ήρθε η γενιά των backpackers και των φοιτητών, που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα.
Έτσι εδραιώθηκε μια ταυτότητα που έμελλε να ακολουθεί το νησί για δεκαετίες. Η Ίος του 2026, ωστόσο, έχει πλέον πολλά περισσότερα να αφηγηθεί. Πίσω από τη φήμη της αποκαλύπτεται ένα κυκλαδονήσι με εντυπωσιακές παραλίες, όμορφα μονοπάτια, μια από τις πιο καλοδιατηρημένες Χώρες των Κυκλάδων, ξενοδοχεία υψηλού επιπέδου, προσεγμένα εστιατόρια και μια διαφορετική πλευρά που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Έτσι εδραιώθηκε μια ταυτότητα που έμελλε να ακολουθεί το νησί για δεκαετίες. Η Ίος του 2026, ωστόσο, έχει πλέον πολλά περισσότερα να αφηγηθεί. Πίσω από τη φήμη της αποκαλύπτεται ένα κυκλαδονήσι με εντυπωσιακές παραλίες, όμορφα μονοπάτια, μια από τις πιο καλοδιατηρημένες Χώρες των Κυκλάδων, ξενοδοχεία υψηλού επιπέδου, προσεγμένα εστιατόρια και μια διαφορετική πλευρά που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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