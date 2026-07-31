10+1 Περιοχές NATURA 2000 στην Ελλάδα
10+1 Περιοχές NATURA 2000 στην Ελλάδα
Ζωντανά παραδείγματα του φυσικού πλούτου της Ελλάδας και της σημασίας της προστασίας του.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, σχεδιασμένο για να διασφαλίζει τη διατήρηση των πιο σημαντικών και απειλούμενων οικοτόπων και ειδών της Ευρώπης.
Στην Ελλάδα, το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει συνολικά 446 περιοχές, καλύπτοντας ένα μεγάλο ποσοστό της επικράτειας, από βουνά, λίμνες, δάση και ποτάμια έως θαλάσσιες ζώνες με ανεκτίμητη οικολογική αξία. Μέσα από το δίκτυο Natura 2000, αναδεικνύεται η ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, ώστε οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν έναν ζωντανό, βιώσιμο πλανήτη.
Σε τέτοιες διαδρομές, όπου η επαφή με το φυσικό τοπίο γίνεται ο πυρήνας της εμπειρίας, ένα μπουκάλι φυσικό μεταλλικό νερό AQUA Carpatica στο σακίδιο μάς συνοδεύει προσφέροντας την απαραίτητη δροσιά σε κάθε στάση της εξερεύνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στην Ελλάδα, το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει συνολικά 446 περιοχές, καλύπτοντας ένα μεγάλο ποσοστό της επικράτειας, από βουνά, λίμνες, δάση και ποτάμια έως θαλάσσιες ζώνες με ανεκτίμητη οικολογική αξία. Μέσα από το δίκτυο Natura 2000, αναδεικνύεται η ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, ώστε οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν έναν ζωντανό, βιώσιμο πλανήτη.
Σε τέτοιες διαδρομές, όπου η επαφή με το φυσικό τοπίο γίνεται ο πυρήνας της εμπειρίας, ένα μπουκάλι φυσικό μεταλλικό νερό AQUA Carpatica στο σακίδιο μάς συνοδεύει προσφέροντας την απαραίτητη δροσιά σε κάθε στάση της εξερεύνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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