Μία ιστορία επιστροφής στο νησί: Από την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου και γνωστά εστιατόρια της Αττικής στη Σκύρο
Μία ιστορία επιστροφής στο νησί: Από την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου και γνωστά εστιατόρια της Αττικής στη Σκύρο
Η διαδρομή πριν τη γαστρονομική άφιξη του Τηλέμαχου στο νησί.
Στην Αγαλήνη της Σκύρου, ο Τηλέμαχος Μαντζουράνης άνοιξε πριν από λίγο καιρό το δικό του εστιατόριο. Ο χώρος λέγεται «Τηλέμαχος» και, όπως ο ίδιος, κουβαλά μια διαδρομή που ξεκινά από τη Σκύρο, περνά από τις νυχτερινές βάρδιες της ιχθυόσκαλας του Κερατσινίου και επιστρέφει στο νησί με φρέσκο ψάρι, οικογενειακή συνεργασία και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία για το τι σημαίνει Φιλοξενία.
Στο τραπέζι του εμφανίζονται ο σκάρος, οι χταποδοκεφτέδες, το φρέσκο καλαμάρι, οι σουπιές με μάραθο, η πυθαρίσια γραβιέρα του Τάκου και, όταν η θάλασσα το επιτρέπει, ο σκυριανός αστακός. Πίσω από κάθε πιάτο υπάρχει όμως μια άλλη ιστορία: αυτή ενός 30χρονου που έφυγε στα 19 του για να ανοίξει τους ορίζοντές του και γύρισε για να ανοίξει ένα μαγαζί που θέλει να μοιάζει με σπιτικό. Η διαδρομή αυτή, όπως τη διηγείται ο Τηλέμαχος παρουσία της αδελφής του, της Όλγας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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