Το πιο δροσιστικό ταξίδι ξεκινά από το ψυγείο
TRAVEL.GR

Το πιο δροσιστικό ταξίδι ξεκινά από το ψυγείο

Oι 100% φυσικοί χυμοί LIFE φέρνουν στο ποτήρι σας ό,τι πιο κοντά στο φρούτο.

Το πιο δροσιστικό ταξίδι ξεκινά από το ψυγείο
«Πιες την πορτοκαλάδα σου για να πάρεις τις βιταμίνες που έχει», έλεγε τα πρωινά, καθώς τοποθετούσε μπροστά μου ένα γεμάτο ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι. Τον είχε μόλις στύψει, μαζεύοντας δυο πορτοκάλια από το δέντρο στην αυλή. Έπλενε τη φλούδα τους και έπειτα τα έστυβε. Με μιας, η κουζίνα, το σαλόνι αλλά και όλο το σπίτι μύριζαν πορτοκάλι, μια μυρωδιά φρεσκάδας και φροντίδας, συνδεδεμένη τόσο έντονα με αναμνήσεις, ώστε αυτές να ανακαλούνται και μόνο με αφορμή το μοναδικό αυτό άρωμα.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης