Το πιο δροσιστικό ταξίδι ξεκινά από το ψυγείο
Το πιο δροσιστικό ταξίδι ξεκινά από το ψυγείο
Oι 100% φυσικοί χυμοί LIFE φέρνουν στο ποτήρι σας ό,τι πιο κοντά στο φρούτο.
«Πιες την πορτοκαλάδα σου για να πάρεις τις βιταμίνες που έχει», έλεγε τα πρωινά, καθώς τοποθετούσε μπροστά μου ένα γεμάτο ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι. Τον είχε μόλις στύψει, μαζεύοντας δυο πορτοκάλια από το δέντρο στην αυλή. Έπλενε τη φλούδα τους και έπειτα τα έστυβε. Με μιας, η κουζίνα, το σαλόνι αλλά και όλο το σπίτι μύριζαν πορτοκάλι, μια μυρωδιά φρεσκάδας και φροντίδας, συνδεδεμένη τόσο έντονα με αναμνήσεις, ώστε αυτές να ανακαλούνται και μόνο με αφορμή το μοναδικό αυτό άρωμα.
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