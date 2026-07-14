Οι ωραιότερες παραλίες της Κασσάνδρας Χαλκιδικής
Οι ωραιότερες παραλίες της Κασσάνδρας Χαλκιδικής
Aνάρπαστες παραλίες, πεύκα ως το κύμα και κρυστάλλινα νερά στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.
Οι παραλίες της Κασσάνδρας είναι το όνειρο του λάτρη της θάλασσας: τα νερά είναι διαυγή, γαλαζοπράσινα και ήρεμα, οι ακρογιαλιές έχουν συνήθως λεπτή άμμο και περιβάλλονται από πράσινο. Παραλίες που γίνονται ανάρπαστες το καλοκαίρι. Με πεύκα ως το κύμα και κρυστάλλινα νερά. Εκπληκτικές και σαγηνευτικές. Οάσεις δροσιάς και χαλάρωσης, στις θερινές σας εξορμήσεις. Ξεχωριστές και κοσμαγάπητες. Οι παραλίες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, σας προσκαλούν να τις απολαύσετε.
Δυτικά
Νέα Μουδανιά. Η παραλία της πόλης είναι πολυσύχναστη και την επισκέπτονται κυρίως οικογένειες γιατί έχει ρηχά νερά. Διαθέτει όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις για φαγητό και διασκέδαση. Πολύ κοντά θα βρείτε τις παραλίες Διονυσίου και Φλογητών.
Παραλία Σάνης. Οι επτά όμορφες και απάνεμες παραλίες είναι πλήρως οργανωμένες ιδανικές για μπάνιο και θαλάσσια σπορ. Στη διάθεσή σας θα έχετε τις πολυτελείς υπηρεσίες του Sani resort όσον αφορά τον καφέ, το φαγητό, το ποτό και τη ψυχαγωγία, καθώς και τη δυνατότητα να επισκεφθείτε τη φημισμένη μαρίνα του.
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