6 προορισμοί κοντά στην Αθήνα, 6 καλοκαιρινά long weekends που τα συνδυάζουν όλα
6 προορισμοί κοντά στην Αθήνα, 6 καλοκαιρινά long weekends που τα συνδυάζουν όλα
6 πολύ αγαπημένοι, ιστορικοί προορισμοί της χώρας μας για τις πιο σύντομες αποδράσεις του καλοκαιριού
Το πού θα πάμε κάθε χρόνο διακοπές είναι η μεγάλη συζήτηση λίγο πριν αρχίσει το καλοκαίρι, αλλά και αφού αρχίσει. Όσοι έχουν πολλές μέρες άδειας είναι οι τυχεροί, είναι αυτοί που θα απολαύσουν πραγματικές διακοπές. Όσοι, όμως, έχουν ελάχιστες μέρες άδειας ή σχεδόν καθόλου ή κάπως πιο περιορισμένο προϋπολογισμό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν ολιγοήμερες εξορμήσεις. Για παράδειγμα, ένα Σαββατοκύριακο στα κοντινά νησιά της Αθήνας ή στην ακτογραμμή της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι ό,τι πρέπει για μικρές δόσεις χαλάρωσης και καλοκαιρινής ξεγνοιασιάς.
Κυπαρισσία
Η Κυπαρισσία είναι από εκείνους τους προορισμούς που προσφέρονται ιδανικά για ένα άκρως χαλαρό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να μείνετε εντός της πόλης, αλλά και εκτός, ανάμεσα στην Κυπαρισσία και τη Ζαχάρω. Ιδανικότερη παραλία για να αράξετε δίχως αύριο είναι εκείνη που ξεκινά από το Καλό Νερό και φτάνει ως το Κατάκολο. Έχει τέλεια άμμο, λεπτή, χρυσή και βελούδινη, την οποία σπάνε κατά τόπους λίγα στρογγυλεμένα, πανέμορφα βότσαλα. Τα νερά είναι πεντακάθαρα, γαλάζια και βαθαίνουν σχετικά σταδιακά. Η παραλία είναι απέραντη και διαθέτει τόσο οργανωμένα τμήματα όσο και ελεύθερα. Απλώς επιλέγετε ανάλογα με τη διάθεση. Στο ύψος του Καλού Νερού θα βρείτε ομπρελίτσες και, πίσω τους, ταβερνάκια. Πιο κάτω, στον Αγιαννάκη, στο φόντο διακρίνεται ένα υπέροχο παράκτιο πευκοδάσος και μια καλοφτιαγμένη ξύλινη καντίνα για να προμηθευτείτε τα απαραίτητα. Ακόμη πιο κάτω, στην Ελαία, εκβάλλει το ποτάμι της Νέδας.
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Κυπαρισσία
Η Κυπαρισσία είναι από εκείνους τους προορισμούς που προσφέρονται ιδανικά για ένα άκρως χαλαρό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να μείνετε εντός της πόλης, αλλά και εκτός, ανάμεσα στην Κυπαρισσία και τη Ζαχάρω. Ιδανικότερη παραλία για να αράξετε δίχως αύριο είναι εκείνη που ξεκινά από το Καλό Νερό και φτάνει ως το Κατάκολο. Έχει τέλεια άμμο, λεπτή, χρυσή και βελούδινη, την οποία σπάνε κατά τόπους λίγα στρογγυλεμένα, πανέμορφα βότσαλα. Τα νερά είναι πεντακάθαρα, γαλάζια και βαθαίνουν σχετικά σταδιακά. Η παραλία είναι απέραντη και διαθέτει τόσο οργανωμένα τμήματα όσο και ελεύθερα. Απλώς επιλέγετε ανάλογα με τη διάθεση. Στο ύψος του Καλού Νερού θα βρείτε ομπρελίτσες και, πίσω τους, ταβερνάκια. Πιο κάτω, στον Αγιαννάκη, στο φόντο διακρίνεται ένα υπέροχο παράκτιο πευκοδάσος και μια καλοφτιαγμένη ξύλινη καντίνα για να προμηθευτείτε τα απαραίτητα. Ακόμη πιο κάτω, στην Ελαία, εκβάλλει το ποτάμι της Νέδας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.travel.gr
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