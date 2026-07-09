Τήνος: Νέα εικαστική σοδειά στο νησί των καλλιτεχνών
Τήνος: Νέα εικαστική σοδειά στο νησί των καλλιτεχνών
Έκθεση των Τσακάλη και Σακαγιάν στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού γίνεται η αφορμή για μια επίσκεψη στο κυκλαδίτικο νησί.
Ο φαινομενικά άνυδρος όγκος της Τήνου διακρίνεται στο βάθος της Χώρας, πίσω από τον οικισμό, καθώς το πλεούμενο πορεύεται προς το λιμάνι. Σε άλλες περιοχές του νησιού είναι πιο έντονες οι ξερολιθιές που δημιουργούνται χάρη στο έντονα επικλινές έδαφος και τις λιγοστές πεδινές εκτάσεις – μία, αν μη τι άλλο, ζωγραφική με τα υλικά της γης που διατηρεί αμείωτη την προσήλωση του βλέμματος. Ίσως, όμως, όχι για πολύ. Όσο γοητευτική και να είναι αυτού του είδους η ζωγραφική, το μάτι λαχταρά να δει τη γέννηση της φύσης, να δει άνθη και κάτι ακόμα που τον αφορά κατά την παρουσία του ανάμεσα στην κοινωνία.
Δροσιά στο λιτό τοπίο του νησιού έρχεται να δώσει το καλλιτεχνικό ζεύγος των Άννα Μαρία Τσακάλη και Εδουάρδου Σακαγιάν, κάνοντας παράλληλα συντροφιά στα φρύγανα, τις καλλιεργήσιμες πεδιάδες και τον λοιπό φυσικό πλούτο του νησιού, μέσα από την έκθεσή τους «Από το χάος στον κόσμο» η οποία διερευνά τη στιγμή όπου το άμορφο αποκτά μορφή και η εμπειρία μετασχηματίζεται σε εικόνα του κόσμου.
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