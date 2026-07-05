Όαση Μπαχαρίγια: Η πύλη για τη Λευκή και τη Μαύρη Έρημο

Στην καρδιά της Αιγυπτιακής ερήμου, εκεί όπου η όαση Μπαχαρίγια παραδίδει τα κλειδιά της στον άνεμο, εκτείνεται η Λευκή και η Μαύρη Έρημος. Μοναδικά θαύματα της φύσης που σμίλεψαν η άμμος με τον άνεμο και τον χρόνο, τα δύο ερημικά πεδία μαζί με το βουνό των κρυστάλλων και το «θαύμα» της Κοιλάδας του Αγκαμπάτ, συνθέτουν ένα τοπίο βιβλικό και απόκοσμο που παραπέμπει σε άλλο πλανήτη.

Μαύρο και λευκό σε χρυσοκίτρινο φόντο και πικάντικες πινελιές κανέλας και πάπρικας, τα δύο πρόσωπα της Δυτικής Ερήμου είναι ο απόλυτος παράδεισος για τους λάτρεις της περιπέτειας. Εδώ η αρχαία μνήμη έχει φωνή και αποκαλύπτει μυστικά αιώνων.

Ήταν πριν από τουλάχιστον 80 με 100 εκατομμύρια χρόνια, όταν η δημιουργός Γαία ονειρεύτηκε κι έφερε στο φως αυτό το απέραντο σεληνιακό τοπίο. Ένα σουρεαλιστικό όνειρο από μαύρο βασάλτη, λευκή κιμωλία και ασβεστόλιθο.

Εκεί που κάποτε έσφυζε από ζωή ένας αρχαίος ωκεανός, σήμερα αναδύεται μια υπαίθρια γκαλερί έργων τέχνης. Ολόλευκη, εκτυφλωτική κάτω από το ηλιακό φως. Λίγα μέτρα μακρύτερα στις πλαγιές των χρυσαφένιων λόφων γιγάντιοι σχηματισμοί από ασβεστόλιθο μοιάζουν με πέτρινα πλοία που πλέουν στον άνεμο. Και καθώς το βλέμμα μου μαγεμένο απλώνεται πάνω από τα βράχια και τα στενά περάσματα η σκέψη μου δεν μπορεί παρά να ανατρέξει στο δέος που ένιωθαν οι παλιοί νομάδες, όταν με δυσκολίες διέσχιζαν την πανάρχαια αυτή Γη.



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