Oι παραλίες του Πηλίου που θα ζήλευαν οι Κυκλάδες

Μπορεί να είναι βουνό αλλά τα πόδια του τσαλαβουτάνε στο Αιγαίο. Στο Πήλιο, το δεύτερο θεϊκό βουνό της χώρας μετά τον Όλυμπο, το βουνό των Κενταύρων, τίποτα δεν έχει τοποθετηθεί τυχαία από την πλάση.

Στην Πλάκα

Η Πλάκα είναι μια σαγηνευτική παραλία, πέντε λεπτά με τα πόδια από την παραλία του Αγίου Ιωάννη. Ο πιο εύκολος τρόπος για να φτάσεις εδώ είναι με τα πόδια, μέσω ενός τσιμεντένιου μονοπατιού. Ένας πελώριος βράχος λες και βρίσκεται εκεί, ίσα-ίσα για να απομονώσει τη μια παραλία από την άλλη. Τιρκουάζ, κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά, κατάφυτα χωμάτινα βουνά με πλατάνια που κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα και μια άγρια, «θεϊκή» ομορφιά.

Ψιλό βότσαλο, σαν ρυζάκι, σε αποχρώσεις του λευκού και του γκρι δίνει στη θάλασσα μια περίεργη απόχρωση, σε κάποια σημεία γαλάζια και σε άλλα σχεδόν λευκή, με δυνατή ενέργεια. Όταν τη βρείτε στην κάλμα της, σας γαληνεύει. Βουτιές στον παράδεισο με τα εξωτικά νερά. Όταν λυσσομανάει ο βοριάς -ακόμα και κατακαλόκαιρο-, τα κύματα θεριεύουν, λες και βρίσκεται κανείς στο Αιγαίο Πέλαγος.



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