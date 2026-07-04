72 Ώρες στο Γερεβάν: Ένας οδηγός εμπειριών στην πρωτεύουσα της Αρμενίας

Την πρώτη φορά που φτάνεις στο Γερεβάν, ίσως αναρωτηθείς γιατί τόσοι άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Σιγά σιγά αρχίζεις να παρατηρείς το χρώμα της ροζ ηφαιστειακής πέτρας που αλλάζει μέσα στη μέρα, τις παρέες που γεμίζουν τα πεζοδρόμια μέχρι αργά το βράδυ, τα wine bars που σερβίρουν κρασιά από μια οινοποιητική παράδοση χιλιάδων ετών και το όρος Αραράτ που εμφανίζεται σαν σκηνικό κινηματογράφου.

Η Αρμενία θεωρείται το πρώτο χριστιανικό κράτος στον κόσμο, αλλά και μία από τις αρχαιότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της Γης. Η πρωτεύουσά της κουβαλά αυτή τη διπλή ταυτότητα παντού. Από τη μία πλευρά υπάρχουν μνημεία που αφηγούνται αιώνες ιστορίας, πολέμων και επιβίωσης. Από την άλλη, μια νέα γενιά Αρμενίων δημιουργεί καφέ, εστιατόρια, concept stores και cocktail bars που θα μπορούσαν να βρίσκονται στο Βερολίνο ή την Κοπεγχάγη. Μέσα σε τρεις ημέρες δεν θα προλάβεις να τα δεις όλα. Θα προλάβεις όμως να καταλάβεις γιατί το Γερεβάν είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και under the radar πρωτεύουσες του Καυκάσου.



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