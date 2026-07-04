«Απόλλων»: Το θερινό σινεμά στην Αιδηψό που μετρά δεκαετίες ζωής

Δεσπόζει επάνω σε δύο βάσεις ενδεδυμένες με πέτρα και αποτελεί την ταυτότητα βασικού τοπόσημου της περιοχής, προσκαλώντας τους περαστικούς να περάσουν την είσοδο και να παρακολουθήσουν κάθε πολιτιστικό τεκταινόμενο. Πρόκειται για την ημικυκλική επιγραφή του «Σινέ Απόλλων», του ιστορικού θερινού κινηματοθέατρου στα Λουτρά Αιδηψού, που απέχει μόλις λίγα μέτρα απόσταση από τη μεθυστική ευωδιά του κύματος που σκα στην παραλία όπως και από το ξύλινο οκταγωνικό κτίριο «Κύμα» επάνω σε εξέδρα της θάλασσας.

Αρχής γενομένης περίπου από τη δεκαετία του ’50 και γνωρίζοντας μεγάλη άνθηση κατά τις «χρυσές δεκαετίες» των ’70 και ’80, το «Απόλλων» γαλούχησε γενιές και γενιές κινηματογραφόφιλων και θεατρόφιλων, μέσα από θρυλικές προβολές, παραστάσεις θεατρικών θιάσων από την Αθήνα και μουσικές εκδηλώσεις που έδιναν μία διαφορετική νότα στα θερινά απογεύματα και βράδια της Αιδηψού. Κατά τη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του, δεν απεκδύθηκε τον ρόλο του ως πολιτιστικό πυρήνα της Βόρειας Εύβοιας, έναν ρόλο που τον διατηρεί ακόμα παρότι μεσολάβησε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν εκτός λειτουργίας.

Για περίπου δύο δεκαετίες, το θρυλικό σινεμά «Απόλλων» «κρύφθηκε» πίσω από έναν μεγάλο τοίχο και ξεχάστηκε από τους λοιπούς περαστικούς, ώσπου έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να έρθει ξανά στο φως, να ανακαινιστεί και να επαναλειτουργήσει χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, για τις ανάγκες διεξαγωγής του Evia Film Project, της πράσινης πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Πολιτισμού.



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr