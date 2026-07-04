Χάλκη, Τήλος, Νίσυρος: Ήσυχες διακοπές σε καταγάλανα νερά

Όταν η ζωή στην πόλη γίνεται εκκωφαντική και η ανάγκη για ηρεμία είναι επιτακτική, υπάρχει ένας τρόπος να μείνετε πιστοί στο Αιγαίο χωρίς να υποστείτε τον θόρυβο του μαζικού τουρισμού: ένα ταξίδι στη γαλήνια πλευρά του. Η Χάλκη, η Τήλος και η Νίσυρος σάς καλούν για αυθεντικές διαδρομές.

Τήλος

Μεταξύ της Κω και της Ρόδου, κοντά στη Νίσυρο και τη Χάλκη, απλώνει τις δαντελωτές ακτές της το μικρό νησάκι της Τήλου. Ένα διαμαντάκι για όσους αγαπούν τις χαλαρές, ήσυχες διακοπές. Μάλιστα, είναι ένα από τα πρώτα ενεργειακά πράσινα νησιά της Μεσογείου, εκμεταλλευόμενο την αιολική και την ηλιακή ενέργεια. Επίσης, τόσο το ίδιο το νησί όσο και τα γύρω βραχονήσια είναι ενταγμένα στο δίκτυο Natura 2000, καθώς διαθέτουν μεγάλη ποικιλία φυτών.

Το νησί έχει ουσιαστικά δύο οικισμούς: τη Χώρα, γνωστή και ως «Μεγάλο Χωριό», στην ενδοχώρα, και τα «Λιβάδια», στο λιμάνι. Το Μεγάλο Χωριό είναι ένας πανέμορφος οικισμός με λευκά σπιτάκια, στριμωγμένα το ένα δίπλα στο άλλο, μέσα σε στενά σοκάκια που μοιάζουν με λαβύρινθο. Ακριβώς από πίσω, σχεδόν στην κορυφή του βουνού, δεσπόζει ένα μεσαιωνικό κάστρο, χτισμένο από τους Ιωαννίτες Ιππότες στη θέση της αρχαίας ακρόπολης του νησιού. Εκεί μπορείτε ακόμα να δείτε τις δεξαμενές νερού, τα ερείπια της πόλης και τη μισογκρεμισμένη εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη. Λίγο έξω από τον οικισμό βρίσκεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τήλου: μικρό σε μέγεθος, αλλά προσφέρει μια ικανοποιητική εικόνα της ιστορίας του νησιού. Τα Λιβάδια, τώρα, είναι το πιο «κοσμοπολίτικο» σημείο του νησιού, καθώς διαθέτει περισσότερες επιλογές για διαμονή και φαγητό, καθώς και λίγα καφέ-μπαρ.



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr