Πώς θα λειτουργούν τα μικτά τουριστικά καταλύματα
Πώς θα λειτουργούν τα μικτά τουριστικά καταλύματα
Με το νέο πλαίσιο μπαίνουν κανόνες σε ένα μοντέλο φιλοξενίας που συνδυάζει ξενοδοχείο, τουριστικές κατοικίες και κοινές υπηρεσίες.
Καθορίστηκαν από το υπουργείο Τουρισμού οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τα μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας, ένα μοντέλο φιλοξενίας που συνδυάζει ξενοδοχείο με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και, όπου προβλέπεται, ειδικές τουριστικές υποδομές.
Πρόκειται για μια κατηγορία οργανωμένης φιλοξενίας που μπορεί να φέρει κοντά δύο διαφορετικές ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη, την ιδιωτικότητα μιας κατοικίας και τις υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου. Η βάση του συγκροτήματος είναι υποχρεωτικά ένα κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα τουλάχιστον 3 αστέρων, το οποίο αναπτύσσεται σε συνδυασμό με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
Το μοντέλο αυτό διαφοροποιείται από τις μεμονωμένες βίλες ή τα διάσπαρτα καταλύματα. Οι κατοικίες εντάσσονται σε ενιαίο τουριστικό συγκρότημα, με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, κοινό σχεδιασμό και πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες του ξενοδοχείου.
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