Διακοπές στους Λειψούς: Η εμπειρία στο ησυχαστήριο των Δωδεκανήσων
Διακοπές στους Λειψούς: Η εμπειρία στο ησυχαστήριο των Δωδεκανήσων
Σμαραγδένια νερά και μια γραφική Χώρα σε ένα νησί που μένει πιστό στην ταυτότητά του.
Στις εσχατιές των Δωδεκανήσων, οι Λειψοί είναι ένας από εκείνους τους μικρούς τόπους του Αιγαίου που κρατούν ακόμη ζωντανή την αίσθηση της αυθεντικής νησιωτικής ζωής. Οι Λειψοί είναι το μεγαλύτερο νησί μιας συστάδας μικρονήσων και βράχων στα βόρεια Δωδεκάνησα, ενώ κοντά τους βρίσκονται οι Αρκιοί και το Μαράθι, δύο ακόμη μικρά κατοικημένα νησιά της περιοχής. Με μόνιμο πληθυσμό που παραμένει περιορισμένος, οι Λειψοί είναι ένα μικρό νησί στην άκρη του Αιγαίου, που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.
Φτάνοντας στους Λειψούς, έχει κανείς την αίσθηση πως αντικρίζει μια εικόνα που φέρνει στον νου Κυκλάδες. Ξεροί λοφίσκοι στον ορίζοντα και κάτασπρα σπίτια, με μία χαρακτηριστική εκκλησία στο κέντρο του οικισμού, είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς ήδη από το καράβι, καθώς φτάνει στο μικρό λιμάνι του χωριού. Στο βάθος, μερικοί λόφοι με χαμηλή βλάστηση δίνουν μία πράσινη πινελιά στο λιτό μεσογειακό τοπίο, που γίνεται ακόμα πιο σαγηνευτικό από τις κρυσταλλοπράσινες αποχρώσεις της θάλασσας.
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