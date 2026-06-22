Το Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου υποδέχεται το κοινό μετά τα μεσάνυχτα
Το Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου υποδέχεται το κοινό μετά τα μεσάνυχτα
Οι μεταμεσονύχτιες παραστάσεις πραγματεύονται τις τραγωδίες «Άλκηστις» και «Οιδίπους».
Η «Άλκηστις» και ο «Οιδίπους» τίθενται στο προσκήνιο δύο ιδιαίτερων παραστάσεων τις οποίες ανεβάζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μετά τα μεσάνυχτα, στο Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου, λίγα μέτρα μακριά από το Αρχαίο Θέατρο. Ο υποβλητικός χώρος δέχεται για πρώτη φορά κοινό την προκειμένη ώρα, που με τη σειρά της μέλλει να ενισχύσει περαιτέρω τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα των παραστάσεων που ανεβαίνουν στο πλαίσιο των κύκλων «1-1-1» (Ένας συνθέτης – ένα έργο – μια ηθοποιός) και C_MUSIC NOW.
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