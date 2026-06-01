Νότιο Πήλιο: Μια διαδρομή από το Τρίκερι και την Αγία Κυριακή έως τις Κόττες και το Παλαιό Τρίκερι

Από ψηλά, το καρνάγιο της Αγίας Κυριακής μοιάζει με μακέτα. Σκαριά ανασηκωμένα στο λιμάνι, σκαλωσιές, η πίσσα να λαμπυρίζει στον ήλιο. Ο Κωστής Αγγελόπουλος το έπιασε έτσι από ψηλά, και στη φωτογραφία του φαίνεται κάτι που στο έδαφος χάνεται: πόσο μικρός είναι αυτός ο τόπος, και πόσα χωράει μέσα του. Το ναυπηγείο, το λιμανάκι, τα σπίτια που ανηφορίζουν αμφιθεατρικά, όλα μαζεμένα στην άκρη του Πηλίου, εκεί όπου η χερσόνησος τελειώνει απότομα στα νερά του Παγασητικού.