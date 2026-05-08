H Ελλάδα ως ιδανικός προορισμός για Σουηδούς ταξιδιώτες άνω των 55 ετών
Στόχος η προβολή της χώρας ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού συμμετείχε στη μεγάλη υπαίθρια τουριστική εκδήλωση «Seniordagen 2026», που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Kungsträdgården της Στοκχόλμης, ενισχύοντας τη στρατηγική προβολής της Ελλάδας στη σουηδική αγορά και ειδικότερα στο δυναμικό κοινό των ταξιδιωτών ηλικίας 55 ετών και άνω.
Η διοργάνωση, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 31.000 επισκέπτες, αποτέλεσε μία σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».
Στο περίπτερο του ΕΟΤ Βόρειων και Βαλτικών Χωρών συμμετείχαν οι προορισμοί Βόλος – Πήλιο, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Σίφνος, παρουσιάζοντας στο σουηδικό κοινό εναλλακτικές μορφές τουρισμού και λιγότερο προβεβλημένους ελληνικούς προορισμούς. Κεντρικό μήνυμα της ελληνικής παρουσίας ήταν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πολυδιάστατο προορισμό που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ταξιδιωτών για βιώσιμες, αυθεντικές και ποιοτικές εμπειρίες. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον γαστρονομικό τουρισμό και τα τοπικά προϊόντα της Σίφνου, στον φυσιολατρικό και πεζοπορικό τουρισμό Βόλου-Πηλίου, στον πολιτιστικό πλούτο της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στον θρησκευτικό τουρισμό και τον αγροτουρισμό του Βορείου Αιγαίου.
