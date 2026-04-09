Αποστολή στην Πάρο: Bρεθήκαμε στην προετοιμασία του Barbarossa για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα
Αποστολή στην Πάρο: Bρεθήκαμε στην προετοιμασία του Barbarossa για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα
Το εμβληματικό εστιατόριο των Κυκλάδων ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για τη νέα σεζόν.
Αρχές Απριλίου στη Νάουσα της Πάρου. Στο λιμανάκι του γραφικού χωριού, ψαροχώρι αλλά και τουριστικός προορισμός εδώ και πολλά χρόνια, επικρατεί μια έντονη κινητικότητα. Στην πλατεία μπροστά στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, στην αριστερή πλευρά της εισόδου του αλιευτικού καταφύγιου, το ιστορικό εστιατόριο “Barbarossa” ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του, την αυλή του και τη διάσημη κουζίνα του για το Καλοκαίρι του 2026.
Ένας μικρός στρατός από εργαζόμενους κάθε ειδικότητας, κινείται συστηματικά προς κάθε κατεύθυνση, εκτελώντας κάθε εργασία, απαραίτητη για την αψεγάδιαστη εικόνα του διάσημου εστιατορίου. Οι πρόσφατες βροχές με τη μεταφερόμενη σκόνη από τη Βόρεια Αφρική, έχουν αφήσει πίσω τους την ανάγκη για ένα καλό πλύσιμο του πλακόστρωτου αλλά του εξωτερικού του ολόλευκου κτηρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
